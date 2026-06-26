Comerciantes promoverán atractivos turísticos de Altamira

La intención es que los visitantes no solo vean al municipio como un punto de paso, sino como un destino donde pueden hospedarse

Comerciantes adheridos a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Altamira buscan impulsar nuevas estrategias de promoción turística que no solo destaquen los atractivos naturales de la región, sino también la amplia oferta gastronómica, hotelera y de servicios con la que cuenta el municipio, informó su presidente César Sánchez Aguilar.

El objetivo, es posicionar a Altamira como un destino integral dentro de la zona sur de Tamaulipas.

Empresarios analizan acciones propias de difusión

Hasta el momento no han sido convocados a participar en campañas conjuntas de promoción turística, por lo que el sector empresarial analiza acciones propias para difundir la riqueza local.

Subrayó que es necesario dar mayor visibilidad a espacios como la Laguna de Champayán, playas cercanas y centros recreativos, pero también a restaurantes, hoteles y la vida nocturna que pueden incentivar una mayor estadía de visitantes.

Proponen material audiovisual para promover el municipio

El dirigente empresarial adelantó que una de las propuestas en desarrollo es la producción de material audiovisual para promocionar de manera integral la oferta turística de Altamira.

La intención es que los visitantes no solo vean al municipio como un punto de paso, sino como un destino donde pueden hospedarse, consumir y disfrutar de diversas actividades, fortaleciendo así la economía local y la integración regional.