Comerciantes exigen mayor presencia policiaca ante ola de robos

Comerciantes establecidos en pequeños locales del primer cuadro de la ciudad hicieron un llamado urgente a las autoridades de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en la zona centro, donde aseguran se ha incrementado el número de robos y fraudes cometidos por personas conocidas como farderos y estafadores que operan con total impunidad.

Lucio Valdez Baena, uno de los locatarios afectados, explicó que en los últimos meses la situación se ha vuelto insostenible, pues los delincuentes actúan con organización y las patrullas tardan demasiado en responder a los llamados de auxilio.

“Nos sentimos desprotegidos, vienen en carros, se bajan, roban un negocio y salen como si nada; hemos detenido a algunos farderos, pero el 911 tarda hasta hora y media en mandar una unidad, y no podemos retenerlos más tiempo porque podríamos meternos en problemas legales”.

De acuerdo con los testimonios recabados, los robos se han presentado en diversos giros comerciales, desde tiendas de ropa hasta locales de bisutería y telefonía; en algunos casos, los delincuentes fingen comprar para distraer a los encargados y apoderarse del dinero o mercancía.

El comerciante Juan Luis Bernal Almaguer relató que ha sido víctima de este tipo de estafas, explicó que un sujeto le pagó con un billete de 500 pesos y, mediante engaños, logró recuperar el dinero y quedarse además con el cambio.

“Todo lo tengo en video, a los dos días volvió a aparecer el mismo hombre intentando hacer lo mismo, no entienden, por eso pedimos más apoyo policiaco, no solo aquí, también en las colonias, la zona centro está muy sola”, denunció.

Los locatarios aseguran que, aunque han detenido a algunos responsables y entregado pruebas, en muchos casos los presuntos delincuentes son liberados poco después, lo que alimenta el clima de impunidad.

Jesús Mora Aguilar, otro de los comerciantes, dijo, “Nos cobran por levantar la denuncia, los sueltan el mismo día y vuelven a delinquir, nosotros queremos actuar conforme a la ley, pero necesitamos que la policía responda rápido”.

Durante la reunión sostenida este lunes, al menos 20 comerciantes acordaron organizarse para vigilar entre ellos mismos y mantener comunicación directa con las autoridades, y poder actuar contra los delincuentes, reteniéndolos por más tiempo hasta que llegue la autoridad.

“No queremos llegar al extremo de hacernos justicia por propia mano, pero exigimos resultados, se acercan los meses de más derrama económica y tememos que la delincuencia aumente”, añadió Valdez Baena.

Los comerciantes coincidieron en que la falta de patrullaje constante y la tardanza en la atención de emergencias ha permitido que los robos menores se vuelvan frecuentes. Piden una estrategia preventiva inmediata, antes de que se registren hechos más graves en el corazón comercial de Altamira.

