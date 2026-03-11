Amenaza de multas sacude a tortillerías

Una ola de críticas y confusión se generó entre comerciantes y consumidores del sur de Tamaulipas luego de difundirse la advertencia de que las tortillerías que vendieran el producto en hieleras o lo transportaran en motocicletas podrían enfrentar multas de hasta cuatro millones de pesos.

La preocupación alcanzó a más de 600 establecimientos de la región, donde el reparto en motocicleta es una práctica común desde hace al menos 15 años. De acuerdo con productores locales, este sistema representa entre 30% y 40% de sus ingresos diarios, especialmente por las ventas que se realizan en colonias.

Los comerciantes señalaron que el traslado de la tortilla en motocicleta no afecta ni la calidad ni el precio del producto, cuyo kilogramo se mantiene alrededor de 28 pesos. Además, amas de casa y pequeños negocios defendieron el sistema de reparto al considerar que facilita el acceso a este alimento básico en distintos sectores de la ciudad.

La advertencia sobre posibles sanciones se vinculó inicialmente con la NOM-187-SSA1-SCFI-2002, que establece condiciones sanitarias para la elaboración y venta de tortillas, así como con la NOM-051-SCFI-SSA1, relacionada con el etiquetado de productos preenvasados.

Ante la polémica, la Procuraduría Federal del Consumidor aclaró que no tiene facultades para imponer multas relacionadas con condiciones sanitarias o manejo de alimentos. La dependencia explicó que las declaraciones sobre posibles sanciones fueron emitidas de manera errónea por el director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) zona Golfo-Norte, con sede en Tampico.

La Profeco precisó que su labor en el sector se limita al monitoreo del precio de la tortilla en más de 600 establecimientos mediante el programa “Quién es Quién en los Precios”. Asimismo, verifica que los comercios exhiban los costos al público y que las básculas estén correctamente calibradas para garantizar que los consumidores reciban kilos completos.

