Comerciantes de Matamoros reportan saldo blanco ante robos

Ante el incremento en los reportes de robos en distintos puntos de la ciudad, el presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN) en Matamoros, Héctor Javier Castillo, aseguró que los negocios afiliados a esta organización no han registrado afectaciones por este tipo de delitos.

El líder empresarial reconoció que desde inicios de año se ha tenido conocimiento del aumento en los atracos; sin embargo, destacó que han mantenido comunicación constante con la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de solicitar mayor vigilancia en las zonas comerciales.

Explicó que, como parte de estas gestiones, se han implementado rondines de vigilancia, lo que ha permitido mantener condiciones de seguridad para los comerciantes agremiados.

Castillo también señaló que, debido a la extensión territorial de Matamoros y su población, es complicado cubrir en su totalidad todas las colonias; no obstante, resaltó que la respuesta de las autoridades ha sido favorable.

“Definitivamente no hemos tenido ningún caso, ninguno de nuestros comerciantes ha tenido un problema de estos”, afirmó.

Finalmente, reiteró la importancia de continuar con la coordinación entre comerciantes y autoridades para prevenir delitos y brindar mayor seguridad tanto a los negocios como a la ciudadanía en general.

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