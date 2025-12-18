Podcast
Tamaulipas

Aumentan 50% las ventas en dulcerías en temporada decembrina

Comerciantes informaron que las ventas pueden aumentar hasta un 50% e incluso duplicarse en comparación con un mes regular

La temporada decembrina se consolida como uno de los periodos más fuertes del año para los comercios dedicados a la venta de dulces, desechables y artículos para posadas, al registrarse incrementos significativos en las ventas que comienzan desde mediados de noviembre y se intensifican durante el mes de diciembre.

Comerciantes del ramo informaron que, con la llegada de diciembre, las ventas pueden aumentar hasta un 50 por ciento e incluso duplicarse en comparación con un mes regular, impulsadas por la realización de posadas, reuniones familiares y celebraciones de fin de año.

En comparación con la temporada alta del año pasado, este 2024 se ha registrado un crecimiento de entre el 30 y 40 por ciento en las ventas, reflejando una mayor demanda de productos tradicionales de estas fechas. Así lo señaló Miguel Mateo Flores, comerciante del sector, quien destacó el repunte en la actividad comercial.

“Comparado con el año pasado, sí subimos la venta; la venta pasada, en comparación con la de ahora, fue un 30 o 40 por ciento más de lo que vendimos en esta misma temporada alta”, expresó.

Sin embargo, los comerciantes reconocen que este año también se han presentado incrementos en los precios de diversos productos, principalmente en dulces con azúcar y chicles, situación atribuida a nuevos impuestos y al aumento en el costo de los insumos.

“Desgraciadamente, los precios aumentaron en algunos productos, en especial los dulces; hubo ciertos impuestos y aumentos, sobre todo en el azúcar y los chicles. Por ejemplo, si algo costaba el año pasado 80 pesos, ahorita ya te cuesta 100 pesos; sí fue un aumento un poco fuerte en este año”, explicó Flores.

Ante este panorama, los negocios han optado por aplicar los ajustes de manera gradual y ofrecer promociones o descuentos semanales, con el objetivo de reducir el impacto económico en los consumidores y mantener el flujo de ventas durante la temporada.

Entre los productos con mayor demanda destacan los dulces para bolsitas, bastones, artículos para micheladas, desechables, moldes de aluminio y diversos artículos de decoración como globos, siendo los insumos para posadas los más solicitados.

Finalmente, los comerciantes recomendaron a la ciudadanía realizar sus compras con anticipación y aprovechar los días de descuento, ya que conforme avanza el mes de diciembre, algunos productos tienden a agotarse debido a la alta demanda.


