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Tamaulipas

Asegura Tamaulipas playas seguras pese a derrames de crudo

Autoridades de Tamaulipas mantienen vigilancia por manchas de petróleo, pero confirman playas aptas para turistas en Semana Santa con limpieza permanente activa

  • 31
  • Marzo
    2026

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que, aunque se mantiene la vigilancia por el crudo proveniente del sur del país, las playas del estado son seguras para los turistas en esta Semana Santa.

Playas se mantienen en condiciones óptimas

El gobernador del Estado, expuso en conferencia de prensa realizada en el salón independencia de Palacio de Gobierno, que las principales playas de Tamaulipas se encuentran en condiciones óptimas para recibir a los visitantes, pese al avance de manchas de petróleo derivadas de derrames registrados recientemente en las zonas de Tabasco y Campeche.

El mandatario explicó que, si bien el hidrocarburo ha afectado con mayor intensidad a las costas de Veracruz, en Tamaulipas el impacto ha sido mínimo. Detalló que en destinos como Playa Bagdad de Matamoros, La Pesca de Soto La Marina y Miramar en el sur del estado, el panorama es positivo y no representa un riesgo para los bañistas.

Vigilancia permanente en zonas costeras

Vigilancia permanente

Villarreal Anaya señaló que se mantiene un monitoreo constante, especialmente en la zona de La Pesca, en Soto La Marina.

“A una distancia de dos millas náuticas de la playa La Pesca, se ha mantenido vigilancia y al momento no se ha percibido que haya altas concentraciones de estas manchas. Lo que ha llegado son pequeños residuos ya solidificados de menos de 10 centímetros”, explicó.

Implementan limpieza y empleo temporal

Operativos de limpieza y empleo temporal

Para garantizar que los turistas disfruten de una estancia placentera durante este periodo vacacional, el Gobierno del Estado, en coordinación con la Marina Armada de México, ha implementado brigadas de limpieza. Estas acciones se apoyan también en un programa de empleo temporal para recolectar de manera inmediata cualquier residuo que llegue a la arena.

Gobierno llama a turistas a visitar playas

Finalmente, el Dr. Américo Villarreal envió un mensaje de tranquilidad a las familias y turistas:

“Todo parece indicar que las condiciones se mantendrán así; el riesgo se ha limitado más hacia las regiones del sur de la República. Estamos muy contentos porque, hasta lo que vislumbramos, hay seguridad y buenas condiciones para el disfrute de nuestras playas”, señaló.

Con estas acciones, Tamaulipas se declara listo para la temporada de Semana Santa, manteniendo la alerta preventiva, pero confirmando que sus litorales están aptos para el uso recreativo.


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