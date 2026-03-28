Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_28_at_3_05_02_PM_214e644341
Tamaulipas

Confirman clínica clandestina tras muerte de mujer en Reynosa

El funcionario señaló que, para evitar más muertes por situaciones similares, la comisión cuenta con un padrón de hospitales establecidos en Tamaulipas

  • 28
  • Marzo
    2026

El doctor Mario Alberto Rebolledo Ocadiz, comisionado en Tamaulipas de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), confirmó que la clínica donde murió una mujer de 27 años de edad, originaria de Estados Unidos, operaba en la clandestinidad.

Explicó que el establecimiento no contaba con ningún registro ante las autoridades de salud, ni en instancias estatales ni federales, lo que representa una grave irregularidad en la prestación de servicios médicos.

Mario Alberto Rebolledo. Comisionado de Coepris en Tamaulipas.

“Esta clínica mencionada no tiene ningún registro con nosotros, ni con Coepris, no existe una clínica. En este lugar, era un lugar totalmente inadecuado para poder llevar a cabo un procedimiento como éste.”

Padrón de clínicas reguladas en Tamaulipas

El funcionario señaló que, para evitar más muertes por situaciones similares, la comisión cuenta con un padrón de hospitales establecidos en Tamaulipas dedicados a la cirugía estética.

Detalló que en la entidad existen únicamente 169 clínicas registradas en este rubro, de las cuales 45 se encuentran en Reynosa, todas con regulación sanitaria vigente.

Mario Alberto Rebolledo. Comisionado de Coepris en Tamaulipas.

“Contamos con los nombres de cada uno de los médicos certificados para realizar cirugía estética y cirugía reconstructiva y plástica. En el Estado, decirles estos son los únicos capacitados para poder desarrollar un procedimiento de cirugía de tal naturaleza, estamos a la orden de la ciudadanía.”

Muertes relacionadas con cirugías estéticas

Indicó que durante el transcurso de 2025 y lo que va de 2026 se han registrado tres muertes de mujeres relacionadas con procedimientos estéticos.

Precisó que dos de estos casos ocurrieron en Reynosa: uno en una clínica cercana al puente internacional y el más reciente en la colonia Fuentes, sección Lomas, donde el establecimiento operaba de manera clandestina.

Refuerzan vigilancia en hospitales privados

A raíz de estos hechos, la Secretaría de Salud ha instruido emprender una nueva labor de vigilancia en todo el sistema hospitalario privado.

Mario Alberto Rebolledo. Comisionado de Coepris en Tamaulipas.

“Se realizarán de una manera profunda todas las verificaciones y revisiones del sistema hospitalario privado, y estaremos con ellos, no solamente de manera punitiva, sino acompañándolos, para que los trabajos que se lleven a cabo dentro de esos hospitales, sean los adecuados para la población.”


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

playas_limpias_golfo_88b0b82fc6
Informan control del derrame y limpieza en costas del Golfo
Whats_App_Image_2026_01_28_at_6_26_47_PM_2606934cae
Presenta SAT medidas para combatir evasión fiscal y 'huachicoleo'
fbea27fe_6018_419c_8277_1f6dace910d5_4b75ac0dd0
UANL abre sus instalaciones a selecciones en camino al Mundial
publicidad

Últimas Noticias

IMG_4048_c724603d53
Busca Congreso reconocer a mujeres cuidadoras
deportes_rina_chivas_atlas_california_61bad1a130
Aficionados de Chivas y Atlas protagonizan riña previo al clásico
AP_26089062989720_f5e0818ea1
Trump afirma que Irán permitirá paso de petroleros en Ormuz
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
Estadio_Azteca_18f59afd33
Muere aficionado en el Estadio Azteca tras caer de palco
EH_DOS_FOTOS_8_ceee261a93
¿Luis Miguel en Santiago, NL o imágenes creadas con IA?
publicidad
×