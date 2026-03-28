Confirman clínica clandestina tras muerte de mujer en Reynosa

El doctor Mario Alberto Rebolledo Ocadiz, comisionado en Tamaulipas de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), confirmó que la clínica donde murió una mujer de 27 años de edad, originaria de Estados Unidos, operaba en la clandestinidad.

Explicó que el establecimiento no contaba con ningún registro ante las autoridades de salud, ni en instancias estatales ni federales, lo que representa una grave irregularidad en la prestación de servicios médicos.

Mario Alberto Rebolledo. Comisionado de Coepris en Tamaulipas.

“Esta clínica mencionada no tiene ningún registro con nosotros, ni con Coepris, no existe una clínica. En este lugar, era un lugar totalmente inadecuado para poder llevar a cabo un procedimiento como éste.”

Padrón de clínicas reguladas en Tamaulipas

El funcionario señaló que, para evitar más muertes por situaciones similares, la comisión cuenta con un padrón de hospitales establecidos en Tamaulipas dedicados a la cirugía estética.

Detalló que en la entidad existen únicamente 169 clínicas registradas en este rubro, de las cuales 45 se encuentran en Reynosa, todas con regulación sanitaria vigente.

Mario Alberto Rebolledo. Comisionado de Coepris en Tamaulipas.

“Contamos con los nombres de cada uno de los médicos certificados para realizar cirugía estética y cirugía reconstructiva y plástica. En el Estado, decirles estos son los únicos capacitados para poder desarrollar un procedimiento de cirugía de tal naturaleza, estamos a la orden de la ciudadanía.”

Muertes relacionadas con cirugías estéticas

Indicó que durante el transcurso de 2025 y lo que va de 2026 se han registrado tres muertes de mujeres relacionadas con procedimientos estéticos.

Precisó que dos de estos casos ocurrieron en Reynosa: uno en una clínica cercana al puente internacional y el más reciente en la colonia Fuentes, sección Lomas, donde el establecimiento operaba de manera clandestina.

Refuerzan vigilancia en hospitales privados

A raíz de estos hechos, la Secretaría de Salud ha instruido emprender una nueva labor de vigilancia en todo el sistema hospitalario privado.

Mario Alberto Rebolledo. Comisionado de Coepris en Tamaulipas.

“Se realizarán de una manera profunda todas las verificaciones y revisiones del sistema hospitalario privado, y estaremos con ellos, no solamente de manera punitiva, sino acompañándolos, para que los trabajos que se lleven a cabo dentro de esos hospitales, sean los adecuados para la población.”

Comentarios