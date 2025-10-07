Conflicto en Tampico deja seis muertos y tres heridos

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a través de las Comandancias de la IV Región Militar y de la 48/a. Zona Militar, informó que aproximadamente a las 20:00 horas del 6 de octubre de 2025, sobre la carretera de Ciudad Mante-Tampico, a la altura del kilómetro 71, personal militar que se desplazaba en un convoy de tres vehículos, refiere que una camioneta color blanco trató de embestir a uno de estos, por lo que al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente 5 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas.

De acuerdo con el comunicado de la SEDENA, a los heridos se les proporcionó los primeros auxilios y fueron evacuados de forma expedita al Hospital General “Carlos Canseco” en Tampico, Tamaulipas, durante el traslado al nosocomio, uno de los heridos perdió la vida.

Los hechos se hicieron del conocimiento de forma inmediata a la fiscalía general de la República (FGR), la que abrió una carpeta de investigación, con objeto de que se realicen las diligencias necesarias y se determinen las responsabilidades que correspondan.

En la jurisdicción militar, se informó a la fiscalía general de Justicia Militar, la que inició una carpeta de investigación, para que en el ámbito de su competencia se efectúen las investigaciones correspondientes.

El personal militar implicado, fue relevado de sus tareas y se encuentra actualmente en calidad de presentado en las instalaciones de la fiscalía general de la República, en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas.

La Secretaría de la Defensa Nacional, refrenda su compromiso de actuar con estricto apego al estado de derecho, bajo una política de cero impunidad y está atenta a requerimientos por parte de las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos.

