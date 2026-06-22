Ante el conflicto de EUA e Israel contra Irán, la importante planta cerró sus puertas, pero al intentar reanudar operaciones ocurrió este siniestro

Inicio / Internacional / Explosión en fábrica de gas deja al menos 13 muertos en Qatar

Una explosión en una importante terminal de exportación de gas provocó la muerte de por lo menos 13 personas y dejó a decenas de personas heridas en Qatar.

Esta explosión ocurrió en el área industrial de Ras Laffan, lo que podría ocasionar un caos en los mercados energéticos mundiales debido a que Qatar es uno de los principales productores de gas natural del mundo.

Ante el conflicto desatado por Estados Unidos e Israel en contra de Irán, esta importante planta cerró su producción después de que Irán cerró el estrecho de Ormuz y no podía sacar los envíos hacia sus clientes.

Planta de exportación de gas intentaba reanudar operaciones por posible acuerdo de paz EUA-Irán

A medida que Teherán aflojaba el control mientras continuaban las negociaciones sobre un acuerdo de paz, Qatar comenzó a trabajar para intentar reiniciar su terminal de exportación.

Esos trabajos desencadenaron una explosión y un incendio en la instalación de suministro de gas de Barzan, informó la empresa estatal QatarEnergy.

Previamente, las autoridades mencionaron que solo unas pocas personas habían resultado heridas. Sin embargo, el Ministerio del Interior confirmó que 18 personas estaban desaparecidas y 54 resultaron heridas.

Contabilizan 13 personas sin vida por explosión en Qatar; algunas continúan desaparecidas

El ministro de Energía, Saad Sherida al-Kaabi, anunció que 13 personas perdieron la vida a causa de lo que denominó como un accidente industrial.

En una conferencia de prensa, aseguró que la planta de Barzan tenía una capacidad de casi 1,400 millones de pies cúbicos estándar de gas de venta por día, el cual era utilizado para generar electricidad y para alimentar sus cruciales plantas de desalinización de agua en los confines desérticos de la península arábiga.

Qatar posee casi toda la planta, y ExxonMobil también tiene una pequeña participación. La compañía petrolera no respondió a una solicitud de comentarios.

En marzo, un misil iraní impactó Ras Laffan, provocando un incendio que provocó daños “extensos” antes de que fuera extinguido, dijeron las autoridades. Qatar ya había detenido la producción allí debido a los ataques iraníes.

Qatar afirma que su exportación de gas fue afectada a largo plazo

El Gobierno de Qatar declaró este martes que su capacidad de exportación a largo plazo quedó afectada por el ataque sufrido por su planta de Ras Laffan.

El ministro de Energía y presidente de Qatar Petroleum, Saad Sherida al-Kabi, aseguró que los ataques con misiles iraníes provocaron la pérdida estimada en 20,000 millones de dólares en ingresos anuales.