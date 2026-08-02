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Continúan trabajos de bacheo en la colonia Miguel Alemán
El municipio de Victoria mantiene trabajos de bacheo en la colonia Miguel Alemán y rehabilita vialidades en El Palmar y Lucio Blanco
Por Emiliano Gutiérrez | 02 Agosto 2026
El Gobierno Municipal de Victoria mantiene los trabajos de bacheo en el cruce de las calles 36 y 37 con Juárez, en la colonia Miguel Alemán, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de las vialidades y recuperar las superficies de rodamiento en sectores con importante flujo vehicular.
Los trabajos forman parte de un circuito de atención que lleva a cabo la Secretaría de Obras Públicas Municipales sobre la calle Juárez, una de las vialidades transitadas de la zona, con el objetivo de brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.
El programa de mejoramiento de calles también contempla acciones de rastreo, nivelación y tendido de material reciclado en superficies que aún no cuentan con pavimento asfáltico y que requieren atención para mejorar sus condiciones de tránsito.
Actualmente, estas labores se desarrollan en la calle Lancheros, entre Palma Real y calle Del Sol, en la colonia El Palmar, donde se realizan trabajos para mejorar la superficie de rodamiento.
De igual manera, se atienden caminos de acceso y calles de la colonia Lucio Blanco, con lo que el Gobierno Municipal continúa ampliando las acciones de mantenimiento y rehabilitación de vialidades en distintos sectores de Victoria.