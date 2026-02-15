Podcast
Nacional

Convocan a simulacro de sismo en CDMX y Edomex ¿cuando será?

Este ejercicio de prevención se efectuará bajo la hipótesis de un sismo magnitud 7.2, con epicentro en el estado de Oaxaca

  • 15
  • Febrero
    2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil convocó a los residentes de Ciudad de México y Estado de México, a participar en el simulacro de sismo que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero.

De acuerdo con las autoridades, este simulacro se efectuará bajo la hipótesis de un sismo magnitud 7.2, con epicentro a 11 kilómetros de la Pinotepa Nacional, en el Estado de Oaxaca.

¿A qué hora se llevará a cabo el simulacro de sismo? 

Este ejercicio de prevención se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas, en colaboración con las autoridades propias de la dependencia, así como de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; y Protección Civil del Estado de México.


