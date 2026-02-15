Convocan a simulacro de sismo en CDMX y Edomex ¿cuando será?

La Coordinación Nacional de Protección Civil convocó a los residentes de Ciudad de México y Estado de México, a participar en el simulacro de sismo que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero.

SÚMATE AL SIMULACRO DE SISMO EN CIUDAD DE MÉXICO Y ESTADO DE MÉXICO 🚨



Este 18 de febrero a las 11:00 h participa en el simulacro 🏃‍♀️ Bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 km de Pinotepa Nacional, Oaxaca, prepararnos fortalece nuestra capacidad de… pic.twitter.com/4t7pDV9bRx — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 15, 2026

De acuerdo con las autoridades, este simulacro se efectuará bajo la hipótesis de un sismo magnitud 7.2, con epicentro a 11 kilómetros de la Pinotepa Nacional, en el Estado de Oaxaca.

¿A qué hora se llevará a cabo el simulacro de sismo?

Este ejercicio de prevención se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas, en colaboración con las autoridades propias de la dependencia, así como de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; y Protección Civil del Estado de México.

