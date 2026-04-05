Convocan agricultores a bloqueo de carreteras por crisis

Productores agropecuarios de Tamaulipas convocaron a una reunión urgente este lunes 6 de abril de 2026 a las 10:00 horas, en medio de un escenario que organizaciones del sector califican como crítico para la producción y el abasto de alimentos en México.

La convocatoria fue difundida por el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, en coordinación con el Frente Nacional por el Rescate del Campo y otras agrupaciones, quienes llamaron a concentrarse en distintos puntos estratégicos del estado.

¿Dónde será la reunión de agricultores en Tamaulipas?

De acuerdo con la invitación, los asistentes podrán acudir a diversas sedes ubicadas en puntos carreteros clave:

Bodega La Herradura , en la carretera Victoria-Matamoros, kilómetro 202

, en la carretera Victoria-Matamoros, kilómetro 202 Caseta Progreso , en autopista

, en autopista Carretera Rivereña Díaz Ordaz

Carretera Reynosa-Monterrey, kilómetro 30

Las organizaciones señalaron que se trata de una reunión de carácter urgente, bajo el lema “La lucha sigue”, en la que se definirán acciones ante la situación que enfrenta el campo mexicano.

Bloqueos de carreteras alrededor de México este lunes 6 de abril

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional Transportista advirtieron sobre una crisis que impacta la producción, distribución y precios de los alimentos en el país.

Entre las causas señaladas destacan la caída en la producción nacional, la inseguridad en carreteras y el incremento en los precios de los combustibles.

Ante este panorama, las organizaciones plantearon una serie de demandas:

Zonas de seguridad para carga en 20 puntos estratégicos

Botones de emergencia conectados a sistemas C4 y C5 estatales

Mejores políticas financieras para el campo

Combate a la extorsión en carreteras

Reconocimiento del sorgo como producto básico y estratégico

Mayores apoyos directos a productores de trigo y maíz

Los representantes del sector señalaron que estas medidas buscan garantizar condiciones para la producción y el traslado de alimentos en el país.

¿Qué carreteras podrían verse afectadas por el paro?

Las organizaciones también advirtieron sobre un paro nacional que iniciará este lunes 6 de abril, con carácter indefinido, el cual incluiría bloqueos en carreteras y accesos estratégicos.

Entre las vías donde se prevén afectaciones se encuentran:

México–Querétaro

México–Pachuca

México–Cuernavaca

México–Puebla

Además, se contemplan movilizaciones en estados como Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, así como en cruces fronterizos, incluyendo Ciudad Juárez.

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