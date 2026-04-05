Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
transportistas_bloqueos_rosa_a0c8c2990a
Tamaulipas

Convocan agricultores a bloqueo de carreteras por crisis

Las organizaciones señalaron que es de carácter urgente, bajo el lema “La lucha sigue”, en la que se definirán acciones ante la situación actual.

  • 05
  • Abril
    2026

Productores agropecuarios de Tamaulipas convocaron a una reunión urgente este lunes 6 de abril de 2026 a las 10:00 horas, en medio de un escenario que organizaciones del sector califican como crítico para la producción y el abasto de alimentos en México.

La convocatoria fue difundida por el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, en coordinación con el Frente Nacional por el Rescate del Campo y otras agrupaciones, quienes llamaron a concentrarse en distintos puntos estratégicos del estado.

¿Dónde será la reunión de agricultores en Tamaulipas?

De acuerdo con la invitación, los asistentes podrán acudir a diversas sedes ubicadas en puntos carreteros clave:

  • Bodega La Herradura, en la carretera Victoria-Matamoros, kilómetro 202
  • Caseta Progreso, en autopista
  • Carretera Rivereña Díaz Ordaz
  • Carretera Reynosa-Monterrey, kilómetro 30

Las organizaciones señalaron que se trata de una reunión de carácter urgente, bajo el lema “La lucha sigue”, en la que se definirán acciones ante la situación que enfrenta el campo mexicano.

bloqueo-ejidatarios-rumbo-nuevo.jpeg

Bloqueos de carreteras alrededor de México este lunes 6 de abril

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional Transportista advirtieron sobre una crisis que impacta la producción, distribución y precios de los alimentos en el país.

Entre las causas señaladas destacan la caída en la producción nacional, la inseguridad en carreteras y el incremento en los precios de los combustibles.

Ante este panorama, las organizaciones plantearon una serie de demandas:

  • Zonas de seguridad para carga en 20 puntos estratégicos
  • Botones de emergencia conectados a sistemas C4 y C5 estatales
  • Mejores políticas financieras para el campo
  • Combate a la extorsión en carreteras
  • Reconocimiento del sorgo como producto básico y estratégico
  • Mayores apoyos directos a productores de trigo y maíz

Los representantes del sector señalaron que estas medidas buscan garantizar condiciones para la producción y el traslado de alimentos en el país.

¿Qué carreteras podrían verse afectadas por el paro?

Las organizaciones también advirtieron sobre un paro nacional que iniciará este lunes 6 de abril, con carácter indefinido, el cual incluiría bloqueos en carreteras y accesos estratégicos.

Entre las vías donde se prevén afectaciones se encuentran:

  • México–Querétaro
  • México–Pachuca
  • México–Cuernavaca
  • México–Puebla

Además, se contemplan movilizaciones en estados como Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, así como en cruces fronterizos, incluyendo Ciudad Juárez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_06_at_3_04_54_PM_7e37c5b616
Localizan cuerpo en descomposición junto a canal en Puerta Sur
Avanza_la_transformacion_Tamaulipas_at_2_47_50_PM_4_bfc5ec85b6
Américo Villarreal llama al diálogo ante bloqueos agrícolas
20251125_133036_8cde12b8ca
Bloqueos en Tamaulipas dan respiro a vacacionistas
publicidad

Últimas Noticias

PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_24_6dd81230d2
Conductor causa destrozos en pleno centro de Tampico
photo_5089219307698326620_y_4957dfb5e0
Inicia programa de limpieza en accesos carreteros
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_23_dc90efb2ba
Autoridades federales vigilan Puente Internacional del Comercio
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×