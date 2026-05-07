Avala Coparmex plan para agilizar inversiones y reducir tramites

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció los avances del Plan México para agilizar inversiones y reducir trámites, aunque advirtió que los resultados dependerán de reforzar la certeza jurídica, la seguridad y la confianza para invertir en el país.

El organismo empresarial consideró que las medidas anunciadas representan un paso positivo en un contexto de bajo crecimiento e incertidumbre económica.

El plan contempla inversiones públicas y privadas por $5.6 billones de pesos en sectores estratégicos y busca combatir la sobrerregulación que enfrenta el sector productivo.

De acuerdo con datos de #DataCoparmex 2025, el 48.9% de las empresas afiliadas reporta dificultades con trámites administrativos y destina en promedio 82 horas mensuales para cumplirlos.

En este sentido, Coparmex destacó herramientas como la ventanilla única, la afirmativa ficta en 90 días y el expediente único digital de comercio exterior.

Asimismo, el organismo empresarial valoró las medidas para ampliar la capacidad energética mediante esquemas de participación público-privada.

Entre ellas sobresalen las convocatorias de hasta 3,300 megawatts bajo un esquema 54/46, lo que, señaló, podría fortalecer la competitividad y atender una de las principales demandas para el desarrollo económico.

Sin embargo, Coparmex alertó sobre riesgos institucionales y jurídicos que podrían frenar la confianza de los inversionistas.

El organismo sostuvo que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) debe conservar su independencia técnica, operativa y presupuestaria para mantenerse como “un auténtico contrapeso en la defensa de los contribuyentes”. Además, pidió posponer hasta 2028 los procesos de elección de personas juzgadoras y crear un comité independiente de selección basado en mérito y experiencia.

A su vez, la Confederación subrayó que el Plan México carece de una estrategia integral de seguridad, pese a que el 46.8% de sus socios ha sido víctima de algún delito.

“Garantizar seguridad, justicia y paz no es un elemento accesorio, sino una condición indispensable para la actividad productiva y el desarrollo del país”, señaló el organismo, al insistir en que la estabilidad política y económica será clave para recuperar la inversión y consolidar el crecimiento.

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