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Coahuila

Cuestiona Manolo Jiménez viabilidad del pase turístico de NL

El mandatario señaló que revisará el contenido completo de la iniciativa, aunque reconoció que, en la práctica, el esquema enfrenta importantes retos operativos

  • 26
  • Mayo
    2026

La intención de Nuevo León de exigir un pase turístico a vehículos foráneos generó dudas en Coahuila, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas advirtió que la medida podría resultar complicada de aplicar en una región donde diariamente miles de personas cruzan por temas laborales, comerciales y de conexión hacia la frontera y el aeropuerto de Monterrey.

El mandatario estatal señaló que antes de emitir una postura definitiva revisará el contenido completo de la iniciativa, aunque reconoció que, en la práctica, el esquema enfrenta importantes retos operativos por el intenso flujo vehicular que existe entre estados del noreste del país.

“Hay que analizar muy bien de qué se trata, porque en la práctica es casi imposible”, expresó.

Jiménez Salinas recordó que gran parte del tránsito proveniente de Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas utiliza las carreteras de Nuevo León para dirigirse a Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey o hacia Estados Unidos.

Además, mencionó que muchas personas únicamente atraviesan el estado para llegar al aeropuerto o realizar actividades comerciales y personales de corta duración.

Manolo Jimenez

“¿Cómo controlas a toda la gente que va solamente de paso o que quiere entrar a Monterrey a comer o hacer alguna actividad?”, cuestionó.

El gobernador también señaló que existen dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta, al recordar que el libre tránsito está garantizado en el país, aunque mencionó que actualmente existen mecanismos similares en otras entidades, como las restricciones vehiculares en la Ciudad de México.

No obstante, insistió en que primero deberá revisarse la forma en que Nuevo León pretende implementar el programa y cuál sería la participación de autoridades estatales y municipales en su aplicación.

Finalmente, Manolo Jiménez indicó que buscará conocer más detalles sobre el pase,  antes de sostener alguna conversación formal con su homólogo Samuel García.


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