Defensa de Dana denuncia inconsistencias en el proceso

Los abogados informaron además que varios exalumnos de la institución han comenzado a presentar denuncias por presuntos abusos ocurridos al interior del plantel

La defensa de Dana Yanina "N", imputada por la Fiscalía General de Justicia del Estado dentro de la investigación por la muerte de la adolescente Dafne durante un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, aseguró que el proceso penal presenta inconsistencias desde la formulación de la imputación y sostuvo que no existen elementos suficientes para acreditar una probable participación de Dana Yanina "N".

Los abogados Carlos David Robles Figueroa y Omar Pérdez Hernández señalaron que el Ministerio Público no precisó cuál fue la conducta específica que presuntamente realizó Dana, situación que, afirmaron, vulnera su derecho de defensa.

"No te puedes defender de algo que no te están imputando", sostuvo Robles Figueroa al explicar que la imputación debió establecer con claridad la fecha, hora, lugar, hecho penalmente relevante y la participación concreta de la acusada.

Defensa presenta sus propios medios de prueba

Los litigantes afirmaron que durante la continuación de la audiencia inicial comenzaron a presentar sus propios medios de prueba, entre ellos testimonios de policías, personal médico, familiares y otros testigos, con el propósito de demostrar que Dana era únicamente alumna de la institución y que no desempeñaba funciones de mando, custodia o autoridad.

De acuerdo con la defensa, ninguno de los actos de investigación integrados por la Fiscalía, entrevistas, peritajes, audios o videos, ubica a Dana participando en la conducta que se le atribuye.

Los abogados reconocieron que existe un delito derivado de la muerte de la menor, pero argumentaron que la Fiscalía no ha acreditado el segundo requisito necesario para una vinculación a proceso: la probable participación de la imputada.

Asimismo, cuestionaron la actuación de la jueza al considerar que las pruebas ofrecidas por la defensa no han sido valoradas con imparcialidad.

Adelantaron que, en caso de que Dana sea vinculada a proceso, promoverán un recurso de apelación para que un Tribunal de Magistrados revise la resolución.

Exalumnos comienzan a presentar denuncias

Durante la entrevista, la defensa también aseguró que diversos testigos han declarado que Dana no intervino en los hechos e incluso algunos señalaron no conocerla o afirmaron que ella también era una víctima dentro de la academia.

Los abogados informaron además que varios exalumnos de la institución han comenzado a presentar denuncias por presuntos abusos ocurridos al interior del plantel, situación que, desde su perspectiva, fortalece la versión de que su representada también habría sido víctima de conductas irregulares.

Añadieron que cuentan con comprobantes de pago de colegiaturas que, según dijeron, acreditan que Dana era estudiante y no formaba parte del personal de la academia.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que el proceso se conduzca con imparcialidad, se sancione únicamente a quienes resulten responsables y no se vincule a proceso a una persona que, sostienen, no tuvo participación en los hechos investigados.