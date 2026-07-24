Imputada por caso Dafne, denuncia privación de la libertad

La defensa también solicitó el plazo constitucional de 72 horas para fortalecer su estrategia jurídica, además de requerir la comparecencia de otras personas

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La audiencia inicial de Dana Yaninna "N", de 18 años, imputada por el delito de feminicidio por la muerte de la adolescente Dafne Zapata Quintos, de 13 años, concluyó después de casi 14 horas, dejando abierto un segundo frente legal, una investigación por la presunta privación ilegal de la libertad de la propia imputada.

Durante la diligencia, la jueza ordenó al Ministerio Público recibir formalmente la denuncia presentada por Dana e iniciar una carpeta de investigación por los hechos ocurridos después del fallecimiento de Dafne, cuando presuntamente permaneció bajo el resguardo de personas vinculadas con la Academia Militarizada Marina Doenitz sin poder regresar con su familia.

El abogado Omar Pérez Hernández explicó que desde un inicio solicitaron que se recibiera esa denuncia y ahora existirán dos investigaciones paralelas: el proceso penal por feminicidio y la carpeta por la presunta privación ilegal de la libertad.

"Siempre tratamos de que le recibieran la denuncia... ya la jueza ordenó al Ministerio Público iniciar la carpeta de investigación", señaló el abogado.

La defensa también solicitó el plazo constitucional de 72 horas para fortalecer su estrategia jurídica, además de requerir la comparecencia de otras personas relacionadas con el caso. Pérez Hernández insistió en que su representada también debe ser considerada víctima.

"Para nosotros siempre va a ser la niña víctima; ella es víctima... para eso tenemos el término constitucional en el que vamos a aportar todo lo posible", declaró.

Afirmó que la joven presenta una fuerte afectación emocional derivada de los acontecimientos."Está muy triste, está shockeada... aunque tenga 18 años sigue siendo una niña", expresó.

Por su parte, Ofir Cruz Melo, padre de Dana Yaninna "N", sostuvo que su hija permaneció varios días incomunicada y bajo la supervisión de terceros antes de ser entregada a la familia, situación que, dijo, motivó la denuncia por la presunta privación ilegal de la libertad.

"Confirmo que mi hija ha sido manipulada... nunca tuvo privacidad para hablar conmigo", afirmó.

El padre de la joven pidió que no se emitan juicios anticipados sobre su hija y confió en que durante el proceso judicial se demostrará su inocencia.

"Lamento mucho lo que le sucedió a la hija de la señora Alejandra, pero también mi hija se está muriendo en vida y no es justo que continúen más niños o más personas pagando por algo así", expresó.

Hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que revisen el actuar de la Fiscalía.

"Por favor, volteen para acá, ayúdenos, porque la Fiscalía de este estado nos está poniendo muchas cosas que son increíbles", manifestó.

Al concluir la audiencia, Dana Yaninna "N" fue trasladada del Centro Integral de Justicia, al Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, donde permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La continuación de la audiencia fue programada para la mañana de este sábado, cuando el juez resolverá si la vincula o no a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Dafne Zapata Quintos.