Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
trump_ormuz_bloqueo_047dec5812
Internacional

Trump defiende bloqueo en Ormuz y rechaza oferta de Irán

El presidente de Estados Unidos defendió el bloqueo de buques iraníes en el estrecho de Ormuz y afirmó que no está satisfecho con la última propuesta de Teherán

  • 01
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este viernes la efectividad del bloqueo marítimo impuesto contra Irán en el estrecho de Ormuz y dejó claro que, por ahora, no está conforme con la propuesta presentada por Teherán para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Desde los jardines de la Casa Blanca, antes de viajar a Florida para un acto de campaña rumbo a las elecciones de medio mandato, el mandatario fue tajante:

“Tienen que llegar al acuerdo adecuado y en este momento, no estoy satisfecho”, declaró.

Lee la nota completa: Irán envía nueva propuesta de paz a EUA, según informes

Bloqueo en Ormuz, eje de la estrategia

Trump respaldó la continuidad del bloqueo a buques con origen o destino en puertos iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz, una medida con la que Washington busca presionar económicamente a Teherán.

“El bloqueo ha sido increíblemente poderoso. Ha sido algo increíble”, afirmó el mandatario, quien subrayó que, incluso si Estados Unidos se retirara ahora, consideraría la operación como una victoria, sin embargo dejó claro que no habrá marcha atrás.

Cabe señalar que el estrecho de Ormuz es una ruta clave para el comercio energético global, por donde transita una parte significativa de los hidrocarburos exportados en el mundo, lo que ha elevado la tensión internacional y los precios de la energía.

Negociaciones estancadas

El presidente estadounidense confirmó haber recibido una nueva propuesta iraní, aunque evitó detallar su contenido. Según explicó, los contactos entre ambas partes se mantienen de forma telefónica, pero no han logrado avances sustanciales.

“Hemos estado tratando con Irán. Quieren llegar a un acuerdo. Pero no están ahí. No están a la altura”, sostuvo Trump, al tiempo que señaló divisiones internas en el liderazgo iraní.

Las negociaciones no se han retomado de manera presencial desde el encuentro celebrado en Islamabad hace tres semanas, lo que evidencia el estancamiento del diálogo.

Programa nuclear, punto central del conflicto

Uno de los principales puntos de fricción sigue siendo el programa nuclear iraní. Washington insiste en que Teherán debe congelar completamente sus actividades nucleares durante al menos dos décadas, especialmente en lo relativo al enriquecimiento de uranio.

La postura estadounidense ha sido considerada una exigencia clave para cualquier acuerdo, mientras Irán busca negociar condiciones más flexibles.

Pese a la falta de avances, Trump recordó que el pasado 21 de abril anunció un alto el fuego unilateral de duración indefinida. No obstante, dejó claro que esta medida no implica una relajación de la presión sobre Irán.

El mandatario también advirtió que la Casa Blanca no descarta acciones militares si no se alcanza un acuerdo que ponga fin al conflicto y permita la reapertura del estrecho de Ormuz.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INE_Tamaulipas_9e8b5b2936
Arranca Tamaulipas selección electoral rumbo al 2027
petroleo_eua_ira_4f01b2986c
EUA amenaza con sanciones por pagos a Irán en Ormuz
HHS_4_Fg_M_Ww_A_Asr_Hm_fdf1ed0a9d
Spirit Airlines cierra definitivamente tras 34 años
publicidad

Últimas Noticias

christian_nodal_d1f6e80376
Nodal pospone shows en Chile y borra todo en Instagram
Peru_Rusia_8fac23b994
Regresan al país 18 peruanos reclutados por Rusia para la guerra
Tigres_Chicha_Sanchez_f6fa507be3
¡Lo devoró! Tigres derrota 3-1 a Chivas y acaricia las Semis
publicidad

Más Vistas

reducen_temperatura_en_300_viviendas_nuevo_leon_5b5fd04195
Reducen hasta 6 °C al aplicar aislante en 300 casas de Nuevo León
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
relevo_4x400_varonil_e922a69837
Arrasa UANL en atletismo universitario, cosecha 23 oros
publicidad
×