Trump defiende bloqueo en Ormuz y rechaza oferta de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este viernes la efectividad del bloqueo marítimo impuesto contra Irán en el estrecho de Ormuz y dejó claro que, por ahora, no está conforme con la propuesta presentada por Teherán para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Desde los jardines de la Casa Blanca, antes de viajar a Florida para un acto de campaña rumbo a las elecciones de medio mandato, el mandatario fue tajante:

“Tienen que llegar al acuerdo adecuado y en este momento, no estoy satisfecho”, declaró.

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Bloqueo en Ormuz, eje de la estrategia

Trump respaldó la continuidad del bloqueo a buques con origen o destino en puertos iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz, una medida con la que Washington busca presionar económicamente a Teherán.

“El bloqueo ha sido increíblemente poderoso. Ha sido algo increíble”, afirmó el mandatario, quien subrayó que, incluso si Estados Unidos se retirara ahora, consideraría la operación como una victoria, sin embargo dejó claro que no habrá marcha atrás.

Cabe señalar que el estrecho de Ormuz es una ruta clave para el comercio energético global, por donde transita una parte significativa de los hidrocarburos exportados en el mundo, lo que ha elevado la tensión internacional y los precios de la energía.

Negociaciones estancadas

El presidente estadounidense confirmó haber recibido una nueva propuesta iraní, aunque evitó detallar su contenido. Según explicó, los contactos entre ambas partes se mantienen de forma telefónica, pero no han logrado avances sustanciales.

“Hemos estado tratando con Irán. Quieren llegar a un acuerdo. Pero no están ahí. No están a la altura”, sostuvo Trump, al tiempo que señaló divisiones internas en el liderazgo iraní.

Las negociaciones no se han retomado de manera presencial desde el encuentro celebrado en Islamabad hace tres semanas, lo que evidencia el estancamiento del diálogo.

Programa nuclear, punto central del conflicto

Uno de los principales puntos de fricción sigue siendo el programa nuclear iraní. Washington insiste en que Teherán debe congelar completamente sus actividades nucleares durante al menos dos décadas, especialmente en lo relativo al enriquecimiento de uranio.

La postura estadounidense ha sido considerada una exigencia clave para cualquier acuerdo, mientras Irán busca negociar condiciones más flexibles.

Pese a la falta de avances, Trump recordó que el pasado 21 de abril anunció un alto el fuego unilateral de duración indefinida. No obstante, dejó claro que esta medida no implica una relajación de la presión sobre Irán.

El mandatario también advirtió que la Casa Blanca no descarta acciones militares si no se alcanza un acuerdo que ponga fin al conflicto y permita la reapertura del estrecho de Ormuz.

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