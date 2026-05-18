Imputan a José Lobatón; este miércoles tendrá audiencia clave

La situación legal de José Lobatón, propietario de la inmobiliaria Proyectos 9, entró en zona de definición tras ser imputado por el delito de fraude agravado ante un presunto desfalco superior a los $500 millones de pesos. Será este miércoles cuando el juez de control determine si el empresario es vinculado o no a proceso penal.

La primera audiencia penal en su contra se realizó de manera virtual y forma parte de alrededor de 180 denuncias presentadas por familias e inversionistas que aseguran haber sido afectados tras incumplimientos en la entrega de departamentos.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado solicitó que Lobatón fuera vinculado a proceso; sin embargo, la defensa del empresario pidió ampliar el plazo antes de que se determine su situación jurídica.

Por ello, el juez de control programó una nueva audiencia, de las 20 que tiene programadas, para el próximo 20 de mayo a las 8:30 de la mañana, fecha en la que se analizarán pruebas de la defensa y se resolverá si el imputado será vinculado o no a proceso.

Mientras tanto, afuera del Palacio de Justicia de Monterrey, personas afectadas volvieron a protestar para exigir justicia y la devolución de los recursos que entregaron como parte de preventas inmobiliarias.

La Fiscalía estatal informó además que continúan abiertas cerca de 180 denuncias relacionadas con Proyectos 9 y que existen ocho carpetas adicionales próximas a judicializarse.

De acuerdo con la Fiscalía, Lobatón sigue su proceso en libertad y sin orden de aprehensión porque ha colaborado con la investigación, aunque la dependencia ha señalado que esto podría cambiar de ser necesario.

“Yo estoy aquí, no he huido de la ciudad, y a todos les voy a cumplir”, afirmó en entrevista exclusiva con El Horizonte, en abril pasado, en medio de un contexto de incertidumbre para inversionistas que llevan años esperando la entrega de sus departamentos.

También Lobatón rechazó que exista fraude, al argumentar que los recursos invertidos están reflejados en las construcciones existentes.

“No hay fraude, porque el dinero no se llevó a otro lado; ahí están los edificios”, sostuvo.

Agregó que, en caso de que algún proyecto pierda viabilidad, existe la opción de vender activos, como terrenos y estructuras, y con ello responder a los inversionistas, además de que las inversiones están protegidas mediante fideicomisos.

Las denuncias de los defraudados apuntan directamente a un portafolio que incluye los desarrollos Lalo, Lola, Sohl, Volga, Las Palmas, además de Verde Moca 490, Azul Moca 377 y Amarillo Moca 247, todos bajo el sello de Proyectos 9.

Cabe destacar que el pasado 29 de abril, el juez federal negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por el empresario inmobiliario, que al ser rechazado pudiera aplicar una posible orden de aprehensión.

Lobatón continúa su proceso en libertad y sin que se haya emitido una orden de aprehensión en su contra, debido a su colaboración con la investigación, no obstante, la Fiscalía advirtió que esta condición jurídica podría modificarse de ser necesario.

Harán manifestación pacífica

Tras revelarse que la Fiscalía del Estado ya suma 188 denuncias penales en contra de Proyectos 9, los afectados por la inmobiliaria de José Lobatón convocaron a una concentración pacífica el próximo 20 de mayo a las 7:30 horas frente al Palacio de Justicia, con el objetivo de exigir celeridad en el proceso y la restitución de sus inversiones.

“Hoy más que nunca necesitamos hacer presión social y demostrar que seguimos unidos exigiendo justicia, respuesta y acciones reales por parte de las autoridades”, se menciona en la convocatoria.

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