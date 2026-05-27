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Tamaulipas

Denuncian falta de apoyo a basquetbolistas de Tamaulipas

Los padres de familia pagaron transporte, hospedaje, alimentos y hasta tuvieron que poner el número frontal a las playeras, con cinta adhesiva.

  • 27
  • Mayo
    2026

Los sueños de decenas de estudiantes de Ciudad Victoria se ven empañados por la falta de respaldo oficial. Los equipos de básquetbol de la primaria "Ford 74" (rama varonil) y la primaria "Leona Vicario" (rama femenil), quienes actualmente representan a Tamaulipas en los Juegos Nacionales Escolares 2026 en Guadalajara, Jalisco, han tenido que sortear una serie de obstáculos provocados por la negligencia de las autoridades deportivas y educativas, los padres de familia pagaron transporte, hospedaje, alimentos y hasta tuvieron que poner el número frontal a las playeras, con cinta adhesiva.

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Itzamar Rodríguez Rivera, madre de familia de la Primaria Ford 74, dijo que:

“Es muy triste la situación que estamos pasando en Guadalajara, por parte del deporte de Tamaulipas nos habían dicho que todos los gastos, de transporte, hospedaje y alimentación corrían por cuenta de ellos, nos habían dicho que los niños viajarían en un autobús, ese día que salieron, el lunes 25 de mayo por la noche, a la mera hora llegaron dos van en pésimas condiciones, con asientos oxidados, todos amontonados, niñas y niños”.

Y agregó:

“Solamente viene el coach, si el apoyo de otro maestro para los 12 jugadores que son, además llegando aquí a Guadalajara los choferes de las dos Van se regresaron a Ciudad Victoria y nos dejaron aquí, dijeron que aquí nos iban a apoyar y aunado a todo esto los uniformes que entregaron ni siquiera son de la disciplina, son como de futbol, y tuvimos que poner el número frontal con cinta, literal”, señaló.

Madres de familia exhiben irregularidades en uniformes y transporte

Liliana Gutiérrez, madre de familia de la Primaria Leona Vicario, expresó:

“El uniforme que nos dieron no corresponde a la disciplina de basquetbol es como para futbol, el de aquí de los niños es de manga corta y en el reglamento venía que tenía que traer el número del jugador en la parte de atrás y en la parte de adelante, entonces el uniforme no es para lo que les estaban pidiendo, lo bueno fue que los niños traían su vestimenta escolar con el que jugaron halla en Ciudad Victoria y fue el que usaron ahorita, pero si tuvimos que improvisar con cinta y ponerle el número en la parte de adelante para que pudieran jugar de esa manera”, puntualizó.

Otra de las madres de familia, explicó que:

“La Coordinación Estatal de Educación Física ha dejado mucho que desear, nulo apoyo, y el deporte ni se diga, todo muy mal, es lamentable que tenga que pasar esto en nuestro estado, las unidades que nos asignaron en pésimas condiciones, todos amontonados, sin espacio para viajar en carretera y los uniformes que nos dieron mejor ni hablar, cuando los otros estados en autobús oficial y hasta con pants y chamarra, todos debidamente uniformados”.

Padres señalan abandono por parte de autoridades deportivas

De acuerdo con las denuncias presentadas por las madres de familia, Valeria Itzamar Rodríguez y Liliana Gutiérrez, los deportistas han sido dejados a su suerte. Las familias señalan directamente al Instituto del Deporte por la falta total de apoyo y a la Dirección de Educación Física por una alarmante indiferencia ante las necesidades básicas de los menores.

La situación alcanzó un punto crítico con la entrega de uniformes: estos fueron entregados el mismo día del viaje y, para sorpresa de todos, no cumplían con los requisitos reglamentarios de la competencia. Ante la falta de previsión de las autoridades, el ingenio de los padres tuvo que salir al rescate, viéndose obligados a improvisar colocando los números frontales con cinta adhesiva para que sus hijos pudieran participar.

Los Juegos Nacionales Escolares 2026 en Guadalajara, Jalisco, son una celebración deportiva que reúne a más de 20 mil estudiantes de escuelas públicas y privadas de nivel primaria y secundaria.


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