Denuncian fugas de aguas negras en la colonia Satélite

Comerciantes establecidos sobre la calle 16 de Septiembre, en la colonia Satélite, denunciaron la presencia constante de fugas de aguas negras que en los últimos meses se han intensificado, generando un serio problema sanitario y afectaciones a la movilidad en esta zona de Reynosa.

De acuerdo con los afectados, el derrame de aguas residuales se extiende a lo largo de aproximadamente dos cuadras, donde se han detectado al menos tres brotes activos que provocan grandes encharcamientos y una corriente permanente de desechos que corre a un costado de las banquetas, dificultando el paso de peatones y el acceso a los establecimientos.

Los comerciantes señalaron que la problemática se agravó tras la apertura de un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones en el sector, ya que, aseguran, aumentó la carga al sistema de drenaje sin que se realizaran adecuaciones previas a la infraestructura sanitaria.

Indicaron que durante la temporada de lluvias la situación se vuelve aún más crítica, debido a que se trata de un área que históricamente registra inundaciones, derivadas tanto de deficiencias en la pavimentación como de fallas en el drenaje pluvial.

Además del riesgo a la salud, los vecinos advirtieron que los vehículos que circulan a alta velocidad provocan que el agua contaminada sea salpicada, alcanzando incluso las fachadas de los comercios, lo que genera malos olores, una imagen urbana deteriorada y posibles afectaciones sanitarias.

Ante este panorama, los afectados hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se realicen de manera urgente las reparaciones necesarias y se atienda de fondo esta problemática que afecta a quienes trabajan y transitan diariamente por este sector.

