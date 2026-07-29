Descartan demolición del edificio de correos en Matamoros

Autoridades mantienen un programa de renovación a nivel nacional que contempla más de mil 500 inmuebles, con el objetivo de modernizarlo

La directora general de Correos de México, Violeta Giorgina Abreu González, confirmó que el histórico edificio de la dependencia en Matamoros será rehabilitado, descartando cualquier posibilidad de demolición al considerar que forma parte del patrimonio de la ciudad.

Durante su visita al municipio, la funcionaria señaló que actualmente se trabaja en la mejora de las áreas operativas que utiliza el personal, mientras se desarrolla el proyecto ejecutivo para la rehabilitación integral del inmueble, cuya ejecución está prevista para el año 2027, una vez que se cuente con los recursos necesarios.

“No se va a demoler; es como querer borrar la historia y esa no se debe borrar. Al contrario, tenemos que mejorar este edificio y recuperar este espacio para Matamoros”, expresó.

Abreu González reconoció que el inmueble presenta afectaciones por humedad, además de que algunas áreas han sido delimitadas por seguridad ante el riesgo de desprendimiento de plafones. No obstante, aseguró que las instalaciones continúan siendo seguras para su operación.

Asimismo, detalló que desde 2025 Correos de México mantiene un programa de renovación a nivel nacional que contempla más de mil 500 inmuebles, con el objetivo de modernizar tanto el equipamiento como las condiciones laborales del personal.

Explicó que, en el caso de Matamoros, la primera etapa contempla dignificar los espacios de trabajo para los empleados y, posteriormente, intervenir las áreas de atención al público conforme avance el proyecto de rehabilitación.

Finalmente, indicó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en fortalecer el Servicio Postal Mexicano, mejorar la infraestructura de sus oficinas y ofrecer un servicio de paquetería y correspondencia más eficiente y competitivo para la población.