Investigan parque como posible foco de rickettsiosis

Las investigaciones sanitarias por el fallecimiento de Alex, de 16 años, y Paola, de 12, avanzan con la hipótesis de que la mordedura de garrapata que habría provocado la rickettsiosis pudo ocurrir en un parque público cercano a su domicilio ubicado sobre la calle Río Yukón en la colonia Manantiales del Valle, informó Raymundo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8.

El funcionario explicó que, tras una búsqueda epidemiológica intensiva, personal de la Jurisdicción realizó inspecciones tanto en el domicilio de los menores como en un ejido Alto de Norias, donde habían estado de visita días antes del inicio de los síntomas, sin localizar la presencia del vector ni detectar otros casos compatibles, por lo que esa línea de contagio fue descartada.

Zamarripa detalló que la investigación se extendió a los entornos frecuentados por los menores, detectándose que días previos habían estado jugando en un parque público cercano a su vivienda, escenario que coincide con antecedentes registrados en otros casos, donde la exposición no se dio en el hogar, sino en espacios abiertos con presencia de animales en condición de calle.

Indicó que, durante los recorridos realizados en las manzanas aledañas al domicilio, se identificó una presencia significativa de perros sin hogar, lo que incrementa el riesgo de contacto con garrapatas, aunque aclaró que la garrapata puede encontrarse en la tierra y en distintos entornos, no únicamente en animales domésticos.

Respecto a las mascotas del hogar, el jefe jurisdiccional precisó que la familia tenía gatitos, los cuales fueron retirados por la Unidad de Bienestar Animal para su observación; sin embargo, subrayó que los gatos no son considerados reservorios principales de la garrapata, por lo que no representan un factor determinante.

En cuanto a la confirmación médica, señaló que los casos continúan en espera de resultados de laboratorio, al tratarse de pacientes que fueron atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que la confirmación oficial del diagnóstico aún está en proceso.

Actualmente, estos dos casos son los únicos registrados en la Jurisdicción Sanitaria 8 en lo que va de 2026, aunque las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica activa y coordinación con el municipio y áreas de bienestar animal para reforzar acciones preventivas.

Finalmente, Zamarripa reiteró el llamado a la población a mantener patios limpios, desparasitar y vacunar a las mascotas, así como a reportar la presencia de animales en condición de calle, al advertir que la prevención y la higiene siguen siendo factores clave para reducir el riesgo de rickettsiosis, especialmente en niñas y niños.

