Nuevo León

Designan a rectora de Universidad de Ciencias de la Seguridad

Por su amplia trayectoria, la institución de seguridad reconoció a la catedrática por ser precursora de programas como Curso de Policía Estatal Acreditable

  • 15
  • Enero
    2026

La Universidad de Ciencias de la Seguridad designaron este jueves a Olga Patricia Mena Treviño como rectora de la casa de estudios.

Este nombramiento se realizó como un reconocimiento a su trayectoria, experiencia académica y compromiso con la formación policial.

Amplia experiencia profesional

Mena Treviño se desempeñaba como directora de la División de Profesionalización, donde se impulsaron proyectos estratégicos orientados en los procesos de capacitación y formación policial.

Cuenta con experiencia en docencia, diseño de contenidos académicos, estructuración de formatos y elaboración de manuales, aportando una visión innovadora para el desarrollo de herramientas que facilitan la adquisición del conocimiento.

Precursora del Curso de Policía Estatal Acreditable, programa fundamental que en sus inicios contribuyó a la formación de los elementos de Fuerza Civil

Ante esta designación, la Universidad de Ciencias de la Seguridad refrendó su compromiso con la mejora continua, la capacitación permanente y la profesionalización integral de cadetes y policías activos.

La institución agradeció a Anayely Mandujano Montoya, quien concluye su gestión como rectora, al destacar su entrega, liderazgo y aportaciones a las generaciones de profesionales.


