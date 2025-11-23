Cerrar X
Operativos_Banco_del_Bienestar_Tamaulipas_9417e3335c
Tamaulipas

Despliegan operativos en Bancos del Bienestar

Personal de fuerzas federales se mantendrán en el área con el objetivo de descartar riesgos para la institución, ni para sus usuarios

  • 23
  • Noviembre
    2025

Elementos pertenecientes a la Guardia Estatal llevarán a cabo diversos operativos en sucursales del Banco del Bienestar ubicado en el municipio de Antiguo Morelos.

Operativos-Banco-del-Bienestar-Tamaulipas.jpg

Estas acciones se desplegarán sobre la Carretera Federal 80, en el tramo Mante–Huizache, a la altura del kilómetro 194, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad tanto para usuarios como los propios empleados.

Operativos-Banco-del-Bienestar-Tamaulipas.jpg

Elementos de la Guardia Nacional se mantendrán en el área para confirmar que no existen riesgos para la institución, ni para aquellos usuarios que acudan a este punto. 

Este despliegue forma parte de las acciones permanentes establecidas para disminuir actos delictivos, tales como robos, actos vandálicos y faltas administrativas en establecimientos financieros.


