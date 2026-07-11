Fuerzas federales despliegan operativo en Mocorito, Sinaloa

La movilización comenzó durante las primeras horas del sábado y generó alarma entre los pobladores, quienes difundieron imágenes y videos del despliegue

Un amplio operativo aéreo y terrestre de fuerzas federales fue desplegado en la zona serrana del municipio de Mocorito, Sinaloa, donde habitantes reportaron el sobrevuelo de aeronaves militares, el ingreso de convoyes y restricciones en los accesos a la comunidad de El Zapote de los Cázares.

La movilización comenzó durante las primeras horas del sábado y generó alarma entre los pobladores, quienes difundieron imágenes y videos del despliegue desarrollado por elementos federales.

Aeronaves y convoyes ingresan a la zona serrana

De acuerdo con los reportes de habitantes, durante el operativo se observó al menos un helicóptero y un avión sobrevolando la región, mientras vehículos militares avanzaban por los caminos que conducen a la comunidad.

Los accesos a El Zapote de los Cázares permanecieron restringidos durante varias horas, lo que limitó el tránsito de civiles mientras las autoridades realizaban las acciones de seguridad.

En el despliegue habrían participado elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente el número de efectivos ni las corporaciones involucradas.

Algunos pobladores señalaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego durante la movilización; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado que se haya registrado un enfrentamiento.

Tampoco se ha informado si hubo personas detenidas, decomisos de armas, aseguramientos de droga o vehículos relacionados con actividades delictivas.

Hasta el cierre de los reportes disponibles, las autoridades federales y estatales no habían emitido un comunicado para explicar el objetivo del operativo ni los resultados obtenidos.

El hermetismo ha generado incertidumbre entre los habitantes, quienes permanecen atentos a la presencia de las fuerzas de seguridad y a posibles nuevas movilizaciones en la región.

Mocorito ha sido escenario de operativos anteriores

La zona serrana de Mocorito ha registrado en meses recientes distintos despliegues federales relacionados con la búsqueda de integrantes de grupos delictivos y el aseguramiento de armamento y vehículos.

No obstante, hasta ahora no existe información oficial que permita relacionar la movilización de este sábado con algún operativo anterior o con la búsqueda de un objetivo específico.

Las fuerzas federales mantienen presencia en la región mientras se espera que las autoridades den a conocer información sobre el alcance de las acciones realizadas en El Zapote de los Cázares.