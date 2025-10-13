Cerrar X
Tamaulipas

Despliegan operativos por fuertes lluvias en el sur de Tamaulipas

Las lluvias en Tampico, Madero y Altamira dejaron calles inundadas, familias evacuadas y lagunas desbordadas; Ejército y Marina aplican planes de auxilio

  • 13
  • Octubre
    2025

Las fuertes precipitaciones registradas durante los últimos tres días en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, así como en el norte de Veracruz, han provocado graves afectaciones urbanas, con calles anegadas, familias evacuadas y sistemas lagunarios al límite de su capacidad.

De acuerdo con datos de la Comapa Altamira, se han acumulado más de 180 milímetros de lluvia, lo que ha generado el desbordamiento de canales y vasos de captación en zonas bajas. 

En el municipio industrial, las áreas más afectadas corresponden a La Pedrera, Villas de las Flores, Villas de Altamira y el Ejido Antiguo, donde ya se han evacuado al menos 21 personas hacia refugios temporales habilitados por el Consejo Municipal de Protección Civil, que permanece en sesión permanente.

En el sitio, autoridades municipales informaron que el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional activaron los planes DN-III y de auxilio a la población, respectivamente, para apoyar en el rescate de familias y el retiro de enseres domésticos dañados.

 “Agradecemos la inmediata respuesta del general Jaramillo y del personal del 15/o Batallón de Infantería, así como el apoyo del personal naval y de la Guardia Nacional que permanecen en la zona”, expresaron autoridades municipales de Altamira durante una supervisión en la zona crítica de La Pedrera.

En Ciudad Madero, las lluvias dejaron amplias inundaciones en sectores como Hipódromo, Hidalgo, Lucio Blanco, Luna Luna y Ampliación Unidad Nacional, además del desbordamiento de la laguna La Ilusión. 

La Secretaría de Marina desplegó personal y vehículos para trasladar a familias incomunicadas sobre la avenida Álvaro Obregón hacia áreas seguras, mientras que el auditorio Américo Villarreal Guerra funciona como refugio temporal.

En Tampico, las autoridades municipales han atendido la caída de al menos 15 árboles y 20 vehículos varados por encharcamientos. Además, se han habilitado tres albergues en el Auditorio Municipal, el Punto de Bienestar y Paz en la colonia Vicente Guerrero y la Delegación Municipal Zona Norte, para brindar resguardo a las familias que así lo requieran.

El sistema lagunario de Las Malvinas, Los Patos y Nuevo Amanecer se encuentra a su máxima capacidad, lo que ha provocado desbordamientos parciales y el avistamiento de cocodrilos en zonas urbanas. Autoridades exhortaron a la población a no acercarse a cuerpos de agua y reportar cualquier emergencia al 911.

El pronóstico meteorológico indica que las lluvias tenderán a disminuir durante el fin de semana, lo que permitirá enfocar labores de desagüe, limpieza y rehabilitación de vialidades. Protección Civil mantiene el alertamiento preventivo ante posibles nuevos escurrimientos o repuntes de los niveles lagunarios.


