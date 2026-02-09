Destruyen 23 vehículos 'monstruo' asegurados en Tamaulipas

Autoridades federales destruyeron 23 vehículos con blindaje artesanal denominados "monstruo" durante la tarde de este domingo, en el municipio de Reynosa.

Como parte del programa "Destino de Bienes y Objetos del Delito", la Fiscalía General de la República informó que las unidades aseguradas, entre noviembre y enero, en colaboración de perssonal de la Guardia Estatal, Defensa Nacional y el propio Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) contó con la presencia de los tres órdenes de gobierno, peritos de la Agencia de Investigación Criminal y Órgano Interno de Control, quienes verificaron en el procedimiento de los términos de la norma aplicable.

De acuerdo con las investigaciones, los vehículos eran utilizados por miembros del crimen organizado y relacionados con al menos 19 carpetas de investigación.

Destruyen más de 100 toneladas de drogas decomisadas en Sinaloa

La Fiscalía General de la República confirmaron la destrucción de más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos decomisados en Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado compartido por la dependencia federal, se destruyeron un total de 105 toneldas 74 kilos 656 gramos de sustancias ilícitas, de los cuales casi 28,000 corresponden a precursores químicos como acetato de plomo, peróxido de dicumilo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico, tolueno y alcohol metílico.

