Destruyen 2,400 kilogramos de metanfetamina en Durango
Autoridades afirmaron que este es un golpe financiero para el crimen organizado, debido a que el valor de lo incautado asciende a los 4,600 millones de pesos
- 25
-
Febrero
2026
Fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino y destruyeron más de 2,400 kilogramos de metanfetamina, así como diversos precursores químicos en Durango.
#Seguridad— SPR Informa (@SPRInforma) February 25, 2026
La @SEMAR_mx informó este 25 de febrero que Fuerzas Federales localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino de cocimiento en el poblado de #Chacala, #Durango, donde aseguraron y destruyeron aproximadamente 2,400 kilogramos de metanfetamina, así como diversos… pic.twitter.com/9MY6yCQS0D
Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República localizaron este complejo ilegal en el Poblado de Chacala, utilizado para la fabricación de diversas drogas.
¿Qué artículos vinculados al crimen organizado se decomisaron?
Entre los objetos del crimen organizado que fueron destruidos se encuentran los siguientes:
- 24,960 litros de alcohol etílico
- 26,160 litros de P2P
- 26,160 kilogramos de sosa cáustica
- 900 kilogramos de cianuro
- 10 kilogramos de aluminio
- Reactores
- Condensadores
- Centrifugadoras
- Mezcladoras
- Tanques de gas
- Tambos, tinas y bidones
La Secretaría de Marina afirmó que este decomiso es un golpe financiero para la organización criminal responsable, debido a que el valor de lo incautado asciende a los 4,600 millones de pesos.
Decomisan 24 toneladas de precursores químicos en Saltillo
El aseguramiento de más de 24 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de droga sintética, realizado en Saltillo, se perfila como uno de los decomisos más significativos de este tipo en la región, tras un operativo conjunto encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), que además dejó una persona detenida.
La acción ocurrió el 19 de enero, cuando fuerzas federales ejecutaron una orden técnica de investigación en un inmueble de la capital coahuilense, el cual era utilizado como centro de almacenamiento de sustancias químicas vinculadas a actividades delictivas.
Aquí te presentamos la nota completa: Decomisan 24 toneladas de precursores químicos en Saltillo
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas