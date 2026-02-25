Podcast
Nacional

Destruyen 2,400 kilogramos de metanfetamina en Durango

Autoridades afirmaron que este es un golpe financiero para el crimen organizado, debido a que el valor de lo incautado asciende a los 4,600 millones de pesos

  • 25
  • Febrero
    2026

Fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino y destruyeron más de 2,400 kilogramos de metanfetamina, así como diversos precursores químicos en Durango.

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República localizaron este complejo ilegal en el Poblado de Chacala, utilizado para la fabricación de diversas drogas.

¿Qué artículos vinculados al crimen organizado se decomisaron?

Entre los objetos del crimen organizado que fueron destruidos se encuentran los siguientes:

  • 24,960 litros de alcohol etílico
  • 26,160 litros de P2P
  • 26,160 kilogramos de sosa cáustica
  • 900 kilogramos de cianuro
  • 10 kilogramos de aluminio
  • Reactores
  • Condensadores
  • Centrifugadoras
  • Mezcladoras
  • Tanques de gas
  • Tambos, tinas y bidones

La Secretaría de Marina afirmó que este decomiso es un golpe financiero para la organización criminal responsable, debido a que el valor de lo incautado asciende a los 4,600 millones de pesos.

Decomisan 24 toneladas de precursores químicos en Saltillo

El aseguramiento de más de 24 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de droga sintética, realizado en Saltillo, se perfila como uno de los decomisos más significativos de este tipo en la región, tras un operativo conjunto encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), que además dejó una persona detenida.

decomso-droga-saltillo-sintetica.jpg

La acción ocurrió el 19 de enero, cuando fuerzas federales ejecutaron una orden técnica de investigación en un inmueble de la capital coahuilense, el cual era utilizado como centro de almacenamiento de sustancias químicas vinculadas a actividades delictivas.

Aquí te presentamos la nota completa: Decomisan 24 toneladas de precursores químicos en Saltillo

 


Comentarios

Etiquetas:
