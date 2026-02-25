Destruyen 2,400 kilogramos de metanfetamina en Durango

Fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino y destruyeron más de 2,400 kilogramos de metanfetamina, así como diversos precursores químicos en Durango.

La @SEMAR_mx informó este 25 de febrero que Fuerzas Federales localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino de cocimiento en el poblado de #Chacala, #Durango, donde aseguraron y destruyeron aproximadamente 2,400 kilogramos de metanfetamina, así como diversos

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República localizaron este complejo ilegal en el Poblado de Chacala, utilizado para la fabricación de diversas drogas.

¿Qué artículos vinculados al crimen organizado se decomisaron?

Entre los objetos del crimen organizado que fueron destruidos se encuentran los siguientes:

24,960 litros de alcohol etílico

26,160 litros de P2P

26,160 kilogramos de sosa cáustica

900 kilogramos de cianuro

10 kilogramos de aluminio

Reactores

Condensadores

Centrifugadoras

Mezcladoras

Tanques de gas

Tambos, tinas y bidones

La Secretaría de Marina afirmó que este decomiso es un golpe financiero para la organización criminal responsable, debido a que el valor de lo incautado asciende a los 4,600 millones de pesos.

Decomisan 24 toneladas de precursores químicos en Saltillo

El aseguramiento de más de 24 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de droga sintética, realizado en Saltillo, se perfila como uno de los decomisos más significativos de este tipo en la región, tras un operativo conjunto encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), que además dejó una persona detenida.

La acción ocurrió el 19 de enero, cuando fuerzas federales ejecutaron una orden técnica de investigación en un inmueble de la capital coahuilense, el cual era utilizado como centro de almacenamiento de sustancias químicas vinculadas a actividades delictivas.

