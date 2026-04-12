Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
FGR_703c7a67be
Tamaulipas

Autoridades destruyen 18 vehículos 'monstruo' en Tamaulipas

Este tipo de vehículos es empleado por grupos criminales para reforzar su capacidad operativa, ya sea en confrontaciones o en el control de territorios

  • 12
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de la República llevó a cabo la destrucción de 18 vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruo”, en el estado de Tamaulipas, como parte de las acciones para combatir al crimen organizado en la región.

El procedimiento se realizó en la ciudad de Reynosa, considerada un punto estratégico en la frontera norte del país por su relevancia en operaciones de seguridad.

Unidades vinculadas a investigaciones federales

De acuerdo con información oficial, las unidades destruidas estaban relacionadas con al menos 16 carpetas de investigación, lo que evidencia su presunto uso en actividades delictivas.

Estos vehículos fueron asegurados previamente durante operativos realizados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, en acciones coordinadas por fuerzas federales y estatales.

Vehículos adaptados para enfrentamientos

Los llamados “vehículos monstruo” son unidades modificadas con blindaje artesanal de acero, diseñadas para resistir impactos y ser utilizadas en enfrentamientos armados.

Este tipo de vehículos es empleado por grupos criminales para reforzar su capacidad operativa, ya sea en confrontaciones o en el control de territorios.

Captura de pantalla 2026-04-12 204324.png

Destrucción bajo protocolo legal

La eliminación de estas unidades se realizó bajo el programa federal “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, el cual establece el procedimiento para la disposición final de bienes vinculados a actividades ilícitas.

El proceso fue supervisado por el Ministerio Público Federal, con la participación de peritos de la Agencia de Investigación Criminal y personal del Órgano Interno de Control, con el objetivo de garantizar su correcta ejecución.

Buscan debilitar estructuras delictivas

Autoridades señalaron que la destrucción de estos vehículos tiene como propósito evitar su reutilización y reducir la capacidad operativa de grupos delictivos que operan en la región.

Este tipo de acciones forma parte de una estrategia constante en Tamaulipas, donde en meses recientes también se han destruido otras unidades similares, como parte del combate a la violencia y el crimen organizado.

FGR-2026.png


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ciudad_judicial_tamaulipas_df2bef332f
Alista gobierno licitación de proyectos de Nueva Ciudad Judicial
Whats_App_Image_2026_04_13_at_13_27_14_fe1c64ecad
Anuncian aumento histórico en el Poder Judicial de Tamaulipas
6166119_e80cfc732a
ICE detiene a empresario ligado a caso Infonavit en México
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1582_6a1ad99c5e
Martha Herrera buscará la alcaldía de Monterrey o gubernatura
Whats_App_Image_2026_04_13_at_3_00_04_PM_df05bb2e25
Tania Contreras López encabeza la refundación del Poder Judicial
wall_street_rojo_beec383b31
Wall Street cierra verde ante reinicio de negociaciones con Irán
publicidad

Más Vistas

INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana
Whats_App_Image_2026_04_11_at_09_50_29_a439810931
Samuel García cierra gira en Asia reforzando preparación
image_62231f72d1
Denuncian por inversiones fraudulentas a vecina de Monterrey
publicidad
×