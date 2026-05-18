Detienen a 22 por desaparición de familia del Edomex en Sinaloa

Autoridades federales detuvieron a 22 personas presuntamente relacionadas con la desaparición de cuatro integrantes de una familia originaria del Estado de México, quienes fueron vistos por última vez en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de este año.

El operativo fue encabezado por fuerzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (Guardia Nacional).

En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la desaparición de cuatro integrantes de una familia originaria del Estado de México en Sinaloa, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico y @GN_MEXICO_ han realizado acciones… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 18, 2026

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, nueve de los detenidos habrían participado de manera directa en los hechos.

Como parte de las acciones simultáneas se ejecutaron siete órdenes de cateo en distintos puntos de Sinaloa, donde las autoridades aseguraron:

20 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett

Cargadores y cartuchos útiles

Más de 3 mil dosis de droga

Nueve vehículos

Dinero en efectivo

Equipo táctico, de radiocomunicación y telefonía

El material asegurado, señalaron las autoridades, refuerza las líneas de investigación sobre la célula delictiva involucrada.

La desaparición de la familia

Las víctimas son cuatro integrantes de una familia originaria de Ixtlahuaca, Estado de México, quienes viajaron a Mazatlán para celebrar el cumpleaños de su madre.

Entre ellos se encuentra Óscar García Hernández, de 30 años, maestro de Educación Física que también trabajaba con niños con discapacidad, así como los hermanos Omar Alexis Ramírez Sabino (30), Javier Ramírez Sabino (25) y Gregorio Ramírez Sabino (19).

Desde febrero no se tiene información sobre su paradero.

Detención de presunto informante

El Gabinete de Seguridad informó además que el 12 de mayo fue detenido en Mazatlán Jesús Valentín “N”, señalado como presunto responsable de haber proporcionado información sobre las víctimas, su ruta de traslado y posibles puntos de interceptación.

A este individuo se le aseguraron dosis de droga, un arma corta, dinero en efectivo y equipos de comunicación.

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