DIF Altamira resguarda a tres menores encontrados solos

El menor fue resguardado y posteriormente trasladado por elementos de la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV) hacia el DIF

Tres menores de edad que fueron encontrados deambulando solos por la vía pública en hechos ocurridos con pocas horas de diferencia, permanecen bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Altamira, mientras se realizan las investigaciones para determinar si fueron víctimas de omisión de cuidados y garantizar que su entorno familiar sea seguro, antes de reintegrarlos a su hogar.

Con estos casos, ya son siete los reportes de menores localizados sin la supervisión de un adulto en calles y fraccionamientos de Altamira durante lo que va del año, una problemática que, de acuerdo con la procuradora para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Francisca Arteaga Hernández, se presenta principalmente en sectores con alta densidad poblacional.

Tres menores permanecen bajo resguardo del DIF

Los hechos más recientes ocurrieron en el fraccionamiento Canarios y en otro sector del municipio. Un comerciante alertó a la Guardia Estatal tras encontrar a un niño caminando solo, descalzo, desorientado y sin ropa por la vía pública.

El menor fue resguardado y posteriormente trasladado por elementos de la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV) a las instalaciones del DIF.

Horas más tarde, en el fraccionamiento Canarios, otros dos menores, de aproximadamente siete y cinco años de edad, fueron encontrados sin la compañía de un adulto dentro de una miscelánea.

La Guardia Estatal de Género intervino tras un reporte ciudadano y solicitó el apoyo de la Procuraduría de Protección del DIF para evaluar la situación.

Durante las primeras investigaciones, las autoridades establecieron contacto con la madre y con otros integrantes de la familia extensa; sin embargo, se determinó mantener a los tres menores bajo resguardo institucional mientras concluyen las investigaciones y se verifica que existan condiciones adecuadas para su retorno.

Autoridades investigan posible omisión de cuidados

La procuradora explicó que, aunque los niños fueron localizados cerca de su domicilio, el simple hecho de permanecer sin vigilancia representa un riesgo grave para su integridad.

"Cuando un menor de edad no está bajo la supervisión de un adulto, está corriendo un riesgo muy serio, no sabemos con qué situación puede encontrarse en la calle ni a qué peligro puede enfrentarse; eso nos obligó a dictar medidas de protección a su favor", señaló.

Indicó que actualmente especialistas realizan estudios psicológicos y sociales para determinar qué derechos pudieron haber sido vulnerados y cuáles serán las medidas necesarias para restituirlos.

En el caso de los dos hermanos localizados en Canarios, Arteaga Hernández informó que uno de los aspectos que aún se analiza es si ambos presentan algún problema de lenguaje o discapacidad auditiva, ya que durante su localización se comunicaban mediante señas.

Hasta el momento no existen indicios de violencia física; sin embargo, sí se investiga una posible omisión de cuidados o negligencia, conductas que también constituyen una forma de violencia contra niñas y niños.

Llaman a no dejar solos a niñas y niños

"Los menores salieron solos aprovechando un descuido de los adultos, los niños no miden las consecuencias de sus actos y por eso nunca deben quedarse sin supervisión", enfatizó.

La funcionaria explicó que, si durante las investigaciones surgen elementos con apariencia de delito, la Procuraduría tiene la obligación legal de dar vista a la Fiscalía General de Justicia para que determine si existe responsabilidad penal.

"La omisión de cuidados sí puede constituir un delito porque implica la vulneración de los derechos de las personas menores de edad y puede traducirse en violencia familiar". Durante 2026 el DIF Altamira ha atendido ya siete casos de menores encontrados solos en la vía pública y que prácticamente todos han sido reportados por ciudadanos preocupados por su seguridad.

Incluso informó que durante la madrugada recibieron un nuevo aviso sobre otro niño de aproximadamente siete años que caminaba solo en el sector Miramar; aunque en ese caso el menor no ingresó al resguardo del DIF porque sus familiares fueron localizados de inmediato, la institución acudirá al domicilio para verificar las condiciones en las que vive.

La procuradora reconoció que los reportes son más frecuentes en fraccionamientos y sectores multifamiliares como Miramar, Haciendas, Los Prados y Canarios, donde la concentración de población favorece este tipo de situaciones.

Hizo un llamado a madres, padres y cuidadores a no dejar solos a los menores bajo ninguna circunstancia, recordando que los recientes casos de violencia contra la infancia registrados en distintas partes del país evidencian las graves consecuencias que puede tener un descuido.