Inicio / Tamaulipas / DIF Matamoros celebra graduación de alumnos de los CADIS
DIF Matamoros celebra graduación de alumnos de los CADIS
La ceremonia concluyó con la presentación de una canción interpretada por las niñas y niños de los CADIS, quienes despidieron esta etapa escolar
Por El Horizonte | 09 Julio 2026
En un ambiente de alegría y emoción, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Matamoros celebraron la ceremonia de graduación de la generación 2025–2026 de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) “Profra. y Lic. María del Carmen Villarreal Flores” y “Profra. Margarita García Sparks”, quienes concluyeron una etapa clave en su formación académica.
La ceremonia, realizada en el Teatro de la Reforma, reunió a familiares, docentes e invitados especiales para reconocer el esfuerzo y crecimiento de las niñas y niños graduados. En esta generación, la madrina fue la Lic. María de los Ángeles Perales Ramírez.
Reconocen el esfuerzo de las familias y docentes
Durante su mensaje, la presidenta del DIF Matamoros, Ana Ariceaga de Granados, felicitó a las y los egresados por este logro y los motivó a iniciar con entusiasmo la nueva etapa que vivirán en la educación primaria.
Asimismo, reconoció el trabajo de las maestras por acompañar a los menores durante sus primeros años de aprendizaje y agradeció a las madres, padres y familias por el respaldo brindado a lo largo de este proceso educativo.
La presidenta del organismo también expresó su agradecimiento a la madrina de generación por acompañar a los graduados y compartir con ellos este momento especial.
Realizan ceremonia cívica y entrega de constancias
Como parte del protocolo, se llevaron a cabo los honores a la Bandera Nacional con la participación de la escolta del CADI “Profra. Margarita García Sparks”, mientras que el alumno Emiliano Martínez Hernández realizó el juramento a la bandera. También participó la escolta del CADI “Profra. y Lic. María del Carmen Villarreal Flores”, portando el escudo de armas de Tamaulipas.
Posteriormente, las maestras María Teresa Rodríguez Salazar y Mariela Paulina Aguilar Sánchez realizaron el tradicional último pase de lista, seguido de la entrega de constancias a las y los alumnos que concluyeron su educación preescolar.
La ceremonia concluyó con la presentación de una canción interpretada por las niñas y niños de los CADIS, quienes despidieron esta etapa escolar antes de iniciar un nuevo camino en su formación académica.
Con este acto, las y los graduados cerraron un ciclo marcado por el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades, mientras que el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Matamoros les desearon éxito en los retos que enfrentarán en su ingreso a la educación primaria.