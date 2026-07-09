DIF Matamoros celebra graduación de alumnos de los CADIS

La ceremonia concluyó con la presentación de una canción interpretada por las niñas y niños de los CADIS, quienes despidieron esta etapa escolar

En un ambiente de alegría y emoción, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Matamoros celebraron la ceremonia de graduación de la generación 2025–2026 de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) “Profra. y Lic. María del Carmen Villarreal Flores” y “Profra. Margarita García Sparks”, quienes concluyeron una etapa clave en su formación académica.

La ceremonia, realizada en el Teatro de la Reforma, reunió a familiares, docentes e invitados especiales para reconocer el esfuerzo y crecimiento de las niñas y niños graduados. En esta generación, la madrina fue la Lic. María de los Ángeles Perales Ramírez.

Reconocen el esfuerzo de las familias y docentes

Durante su mensaje, la presidenta del DIF Matamoros, Ana Ariceaga de Granados, felicitó a las y los egresados por este logro y los motivó a iniciar con entusiasmo la nueva etapa que vivirán en la educación primaria.

Asimismo, reconoció el trabajo de las maestras por acompañar a los menores durante sus primeros años de aprendizaje y agradeció a las madres, padres y familias por el respaldo brindado a lo largo de este proceso educativo.

La presidenta del organismo también expresó su agradecimiento a la madrina de generación por acompañar a los graduados y compartir con ellos este momento especial.

Realizan ceremonia cívica y entrega de constancias

Como parte del protocolo, se llevaron a cabo los honores a la Bandera Nacional con la participación de la escolta del CADI “Profra. Margarita García Sparks”, mientras que el alumno Emiliano Martínez Hernández realizó el juramento a la bandera. También participó la escolta del CADI “Profra. y Lic. María del Carmen Villarreal Flores”, portando el escudo de armas de Tamaulipas.

Posteriormente, las maestras María Teresa Rodríguez Salazar y Mariela Paulina Aguilar Sánchez realizaron el tradicional último pase de lista, seguido de la entrega de constancias a las y los alumnos que concluyeron su educación preescolar.

La ceremonia concluyó con la presentación de una canción interpretada por las niñas y niños de los CADIS, quienes despidieron esta etapa escolar antes de iniciar un nuevo camino en su formación académica.

Con este acto, las y los graduados cerraron un ciclo marcado por el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades, mientras que el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Matamoros les desearon éxito en los retos que enfrentarán en su ingreso a la educación primaria.