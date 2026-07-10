DIF Matamoros llevará Mega Brigada a Palmares de las Brisas

La jornada se llevará a cabo el próximo sábado en la colonia Palmares de las Brisas, en el cruce de las calles Puerto Arista y Pirules

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El Gobierno Municipal y el Sistema DIF Matamoros, encabezado por su presidenta, Ana Ariceaga de Granados, anunciaron la realización de la Mega Brigada de Servicios “Avanzando con Amor”, con el propósito de acercar atención integral y apoyos a las familias matamorenses.

La jornada se llevará a cabo el próximo sábado de julio de 2026, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, en la colonia Palmares de las Brisas, en el cruce de las calles Puerto Arista y Pirules.

La presidenta del organismo, Ana Ariceaga de Granados, invitó a la ciudadanía a participar en esta jornada, diseñada para brindar servicios y apoyos que contribuyan al bienestar de las familias.

“Te invitamos a ser parte de nuestra Mega Brigada DIF, donde acercamos servicios y apoyos pensados para el bienestar de todas las familias matamorenses”, expresó la presidenta del organismo.

Durante la Mega Brigada, las y los asistentes podrán acceder a diversos servicios gratuitos o de bajo costo, entre ellos consultas médicas generales, aplicación de vacunas, asesoría jurídica, un mercadito con productos de la canasta básica a bajo costo y cortes de cabello gratuitos.

Además, se realizarán actividades recreativas con sorpresas y premios para las familias que asistan al evento.

Con esta jornada, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Matamoros refrendan su estrategia de llevar asistencia médica, alimentaria y legal directamente a las colonias, mediante acciones de atención cercana a la ciudadanía.

Las autoridades exhortaron a los habitantes de Palmares de las Brisas y sectores aledaños a acudir puntualmente para aprovechar los servicios y apoyos disponibles.