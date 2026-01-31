Difunden señas de masculino localizado en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dio a conocer las señas particulares de un masculino localizado este viernes 30 de enero en la ciudad de Reynosa, con el objetivo de apoyar en su posible identificación.

De acuerdo con la información difundida por el colectivo, la persona vestía pantalón de mezclilla color oscuro, calzón verde a cuadros y tenis color guindo con franjas blancas marca Nike. Además, portaba doble par de calcetas, unas en color verde limón y otras en color negro.

Como señas físicas, se indicó que el masculino se encontraba rapado, con barba de candado escasa, de color entrecano.

En cuanto a tatuajes, presenta en el hombro derecho un tatuaje de un corazón atravesado por una flecha, así como otro de una telaraña y una araña en color azul. En el hombro izquierdo tiene un tatuaje en tinta negra de una rosa y, debajo, un texto ilegible.

En la cara interna del antebrazo derecho se observan dos clavos formando una cruz con un círculo o corona en el centro, mientras que en la cara interna del antebrazo izquierdo cuenta con un tatuaje con las letras “B. E. L.”.

El colectivo hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con un familiar desaparecido que coincida con estas señas particulares, acuda ante el agente del Ministerio Público correspondiente para realizar el proceso de identificación.

Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reiteró que la difusión de esta información busca apoyar a las familias en la localización de sus seres queridos y contribuir a los trabajos de identificación en la ciudad de Reynosa.

