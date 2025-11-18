Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_18_at_4_25_02_PM_51a20cc346
Tamaulipas

Diputada cierra agenda en Houston con reflexión de deportaciones

La diputada migrante analizó en Houston la crisis de familias retornadas y acordó con FIEL acciones para apoyar a quienes enfrentan deportaciones masivas

  • 18
  • Noviembre
    2025

La diputada federal migrante Letty Gutiérrez concluyó este lunes su agenda de trabajo en la ciudad de Houston, donde sostuvo encuentros orientados a conocer de primera mano la realidad que enfrentan las personas deportadas bajo las políticas del gobierno de Donald Trump.

Como parte del cierre de su visita, la legisladora se reunió con la organización FIEL (Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha), a la que reconoció como un pilar fundamental en la defensa de los derechos de familias mexicanas y latinas afectadas por las deportaciones masivas impulsadas en los últimos años.

Durante la reunión se analizó la situación crítica que viven los migrantes repatriados, quienes han sido expulsados en oleadas hacia México. También se compartieron testimonios de familias divididas por estos procesos, así como las condiciones físicas, emocionales y sociales que enfrentan quienes regresan al país en medio de escenarios de vulnerabilidad.

En el encuentro se presentaron datos que reflejan el impacto de las deportaciones en Tamaulipas, uno de los principales puntos de retorno. En lo que va de 2025, más de 12 mil personas han sido repatriadas por los puentes fronterizos del estado, de acuerdo con reportes oficiales. Además, entre enero y abril de este año se registró la deportación de 113 tamaulipecos originarios de Tampico, Madero y Altamira, entre ellos ocho menores de edad.

Estas cifras muestran que, aunque a nivel nacional las deportaciones podrían estar disminuyendo, Tamaulipas continúa entre las entidades más afectadas por este fenómeno.

La diputada Gutiérrez expresó su preocupación ante los casos compartidos por la organización y destacó la urgencia de fortalecer el trabajo conjunto entre el poder legislativo y los colectivos comunitarios para garantizar acompañamiento, asesoría jurídica y mecanismos de reintegración para las personas deportadas.

Como resultado del encuentro, se establecieron compromisos para impulsar un plan de acción conjunto, promover iniciativas legislativas y mantener comunicación constante para monitorear las necesidades de las familias afectadas.

Con esta colaboración, Letty Gutiérrez reafirmó su papel como enlace entre las comunidades migrantes y el Congreso de la Unión, reiterando su compromiso de defender los derechos de quienes han sido retornados forzosamente y buscar que su situación siga presente en la agenda pública.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

trump_elecciones_locales_8e35f155e7
No estoy contento con el combate de México contra cárteles: Trump
AP_25320800951165_15a3899db5
Río atmosférico provoca al menos seis muertos en California
AP_25320035132761_1_1f90dd121d
Mueren cuatro tras naufragio de bote que transportaría migrantes
publicidad

Últimas Noticias

SUMAN_40_NUEVOS_CAMIONES_A_LA_RUTA_109_AEROPUERTO_Y_GRIEGA_Y_RUTA_219_07_6442eb0ac5
Impuestos verdes se usan en movilidad y monitoreo ambiental
Whats_App_Image_2025_11_19_at_4_11_39_PM_5318999e9e
La UTA crean app para el aprendizaje de niños con autismo
54934932418_8195330a4a_o_39e6fc54a8
Ejecutará AyD deuda de $2,100 mdp en estos últimos meses del 2025
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
publicidad
×