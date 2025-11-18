Diputada cierra agenda en Houston con reflexión de deportaciones

La diputada federal migrante Letty Gutiérrez concluyó este lunes su agenda de trabajo en la ciudad de Houston, donde sostuvo encuentros orientados a conocer de primera mano la realidad que enfrentan las personas deportadas bajo las políticas del gobierno de Donald Trump.

Como parte del cierre de su visita, la legisladora se reunió con la organización FIEL (Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha), a la que reconoció como un pilar fundamental en la defensa de los derechos de familias mexicanas y latinas afectadas por las deportaciones masivas impulsadas en los últimos años.

Durante la reunión se analizó la situación crítica que viven los migrantes repatriados, quienes han sido expulsados en oleadas hacia México. También se compartieron testimonios de familias divididas por estos procesos, así como las condiciones físicas, emocionales y sociales que enfrentan quienes regresan al país en medio de escenarios de vulnerabilidad.

En el encuentro se presentaron datos que reflejan el impacto de las deportaciones en Tamaulipas, uno de los principales puntos de retorno. En lo que va de 2025, más de 12 mil personas han sido repatriadas por los puentes fronterizos del estado, de acuerdo con reportes oficiales. Además, entre enero y abril de este año se registró la deportación de 113 tamaulipecos originarios de Tampico, Madero y Altamira, entre ellos ocho menores de edad.

Estas cifras muestran que, aunque a nivel nacional las deportaciones podrían estar disminuyendo, Tamaulipas continúa entre las entidades más afectadas por este fenómeno.

La diputada Gutiérrez expresó su preocupación ante los casos compartidos por la organización y destacó la urgencia de fortalecer el trabajo conjunto entre el poder legislativo y los colectivos comunitarios para garantizar acompañamiento, asesoría jurídica y mecanismos de reintegración para las personas deportadas.

Como resultado del encuentro, se establecieron compromisos para impulsar un plan de acción conjunto, promover iniciativas legislativas y mantener comunicación constante para monitorear las necesidades de las familias afectadas.

Con esta colaboración, Letty Gutiérrez reafirmó su papel como enlace entre las comunidades migrantes y el Congreso de la Unión, reiterando su compromiso de defender los derechos de quienes han sido retornados forzosamente y buscar que su situación siga presente en la agenda pública.

