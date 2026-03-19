Busca Beatriz Fraustro, campaña de prevención de riñas en bares

Luego del operativo emprendido por corporaciones de seguridad en las que se logró detener a más de una docena de meseros que vendían droga en bares de Saltillo, la diputada local Beatriz Fraustro Dávila hizo un exhorto para que los 38 municipios fortalezcan acciones de prevención en bares y antros de todo el estado.

“Vamos robusteciendo más el tema de seguridad; parte de las estrategias es que el sector privado esté muy involucrado con la seguridad; la participación de ellos es muy importante, y más en este aspecto; el que se estén sumando los restaurantes, que la Fiscalía los esté exhortando y les permita todas las facilidades para estar conectados, fortalece la estrategia de seguridad”.

Fraustro Dávila hizo la propuesta de que los ayuntamientos trabajen con las cámaras empresariales para crear campañas de manera permanente que prevengan la violencia y el consumo responsable.

Esto, luego de que hace algunas semanas un joven falleciera tras haber sido golpeado en el estacionamiento de un bar, lo que conmocionó a la sociedad saltillense.

Señaló que la legislación actual ya considera regulaciones y normas para sancionar a quienes cometen infracciones o delitos por el consumo de alcohol; sin embargo, es necesario que se hagan campañas para hacer conciencia entre las personas que acuden a este tipo de establecimientos y consumen alcohol.

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