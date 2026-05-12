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Coahuila

María del Mar se pronuncia con motivo del Día Mundial del Lupus

La diputada presentó un pronunciamiento en el Congreso del Estado para visibilizar los retos que enfrentan quienes viven con esta enfermedad autoinmune

  • 12
  • Mayo
    2026

En el marco del Día Mundial del Lupus, la diputada María del Mar Treviño Garza presentó un pronunciamiento en el Congreso del Estado para visibilizar los retos que enfrentan quienes viven con esta enfermedad autoinmune.

La legisladora destacó que el lupus suele catalogarse como una "discapacidad invisible", ya que los pacientes cargan con dolores articulares, fatiga crónica e incertidumbre constante, condiciones que a menudo son incomprendidas en entornos escolares, laborales y familiares al no manifestarse físicamente de manera evidente.

Ante esta situación, la diputada hizo un llamado urgente a las autoridades de salud, educación y trabajo para implementar políticas públicas que garanticen protocolos de atención sensibles y espacios inclusivos.

Asimismo, Treviño Garza reafirmó el compromiso del Congreso para legislar en favor de un apoyo permanente, reconociendo la labor fundamental de médicos, cuidadores y asociaciones civiles que trabajan diariamente para brindar acompañamiento y dignidad a los pacientes frente a este padecimiento

 


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