Disminuye 11% tasa en embarazos adolescentes en Costa Rica

De acuerdo con estadísticas, tan solo el 25% de las adolescentes embarazadas completaron sus estudios a nivel secundaria

  • 26
  • Septiembre
    2025

Costa Rica registró 4,055 nacimientos en adolescentes en 2024, lo que representa una baja del 11% en comparación con 2023, tras registrar 4,560 embarazos.

De acuerdo con el informe, la provincia que reporta la mayor cantidad de nacimientos es San José con 921, seguida de Alajuela con 881 y Cartogo con 424.

El reporte también muestra que un 74.2% de las adolescentes embarazadas contaban con secundaria incompleta. Además, el 54.6% son administradoras del hogar, mientras que más del 40% continúan con sus estudios.

Como parte de las acciones del Gobierno para reducir estos índices se destaca el fomento de la permanencia en el sistema educativo público, así como el apoyo socioeconómico a través de programas y el seguimiento a madres adolescentes hasta el periodo de lactancia.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, este problema continúa siendo un reto para la sociedad, por lo que reitera su compromiso con el acceso a la educación y educación reproductiva.

"A pesar de los avances, el embarazo precoz sigue siendo un reto para el desarrollo social y los derechos de las personas jóvenes. Por esta razón, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la implementación de políticas integrales e interinstitucionales, que garanticen el acceso a la educación, la salud sexual y reproductiva, y las oportunidades necesarias para que todas las personas adolescentes", explicó.


