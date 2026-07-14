Tamaulipas disminuye homicidios durante el primer semestre

Las cifras ubican a Tamaulipas en el lugar 13 a nivel nacional con menor número de víctimas de homicidio doloso y por debajo de la media nacional

Tamaulipas continúa avanzando en los indicadores de seguridad, lo anterior de acuerdo con información presentada este martes por la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

Las cifras correspondientes al periodo de enero a junio de 2026 ubican a Tamaulipas en el lugar 13 a nivel nacional con menor número de víctimas de homicidio doloso y por debajo de la media nacional.

Asimismo, en la comparación del primer semestre de 2026 con el mismo periodo de 2025, la entidad registró una disminución superior al 11 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso.

Estos resultados reflejan el trabajo permanente de coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, mediante la estrategia de seguridad que se fortalece todos los días en las Mesas de Paz, encabezadas diariamente por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para dar seguimiento puntual a la incidencia delictiva y definir acciones operativas.