Congreso de Tamaulipas respalda reforma judicial para el 2028

El Congreso de Tamaulipas avaló la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que se ajusta el calendario para la elección de jueces, magistrados y personas juzgadoras, además de incorporar nuevas reglas para organizar el proceso.

La minuta fue aprobada por mayoría con 25 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, en una sesión marcada por el debate entre Morena y los partidos de oposición sobre los alcances del nuevo modelo judicial.

Aplazan elección judicial hasta 2028

Uno de los principales cambios avalados por el Congreso tamaulipeco es el aplazamiento de la segunda elección popular de personas juzgadoras, que ya no se realizaría en 2027, sino en junio de 2028.

La modificación aplicaría tanto para los procesos federales como para los estatales y busca empatar los tiempos electorales, reducir complicaciones operativas y facilitar la organización de las próximas votaciones judiciales.

La reforma también contempla ajustes en la integración de boletas, reglas de postulación, procesos de escrutinio y cómputo, así como mecanismos de evaluación y capacitación para quienes resulten electos.

Entre los puntos aprobados destaca la creación de una Comisión Coordinadora, integrada por representantes de los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión.

Este órgano tendrá como tarea homologar criterios, revisar requisitos de aspirantes y coordinar las etapas de selección de candidaturas judiciales, con el objetivo de dar mayor orden al proceso.

De acuerdo con los planteamientos de la reforma, esta comisión busca evitar inconsistencias entre poderes y establecer reglas más claras para la postulación de jueces, magistrados y ministros.

Oposición acusa corrección al modelo judicial

Durante la discusión, legisladores de oposición criticaron los cambios al considerar que representan una corrección obligada a una reforma que apenas comenzó a implementarse.

El principal señalamiento fue que el aplazamiento de la elección judicial evidenciaría problemas operativos en el diseño original del modelo, especialmente por la complejidad de las boletas, el número de candidaturas y la logística electoral.

La reforma fue calificada por algunos diputados opositores como una admisión de fallas en el esquema aprobado anteriormente, mientras advirtieron posibles riesgos de concentración política en los procesos de selección.

La mayoría legislativa defendió la aprobación al señalar que los cambios buscan perfeccionar el sistema judicial y dar mayor certeza a los próximos procesos de elección de personas juzgadoras.

Los legisladores que respaldaron la minuta argumentaron que mover la elección a 2028 permitirá organizar mejor el proceso, simplificar la participación ciudadana y evitar errores en una votación considerada inédita por su alcance.

Con esta decisión, Tamaulipas se suma a las entidades que han avalado los ajustes constitucionales promovidos a nivel federal, como parte del proceso de ratificación requerido para que las modificaciones entren en vigor.

También avalan reforma sobre soberanía electoral

En la misma sesión, el Congreso de Tamaulipas también respaldó una reforma relacionada con la soberanía electoral, que incorpora como causal de nulidad de una elección la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera.

Este punto forma parte de un paquete de cambios que busca blindar los procesos electorales ante posibles acciones externas que puedan influir en los resultados.

La aprobación de ambas reformas coloca a Tamaulipas dentro del bloque de congresos estatales que respaldan las modificaciones impulsadas por el gobierno federal en materia judicial y electoral.

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