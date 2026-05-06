Empresarios de Matamoros pierden mercancía por falta de luz

Los apagones registrados recientemente en Matamoros, algunos con duración de hasta uno o dos días, podrían continuar debido a la falta de mantenimiento y seguimiento en la infraestructura eléctrica, advirtió Abraham Rodríguez Padrón, presidente de la CANACO Matamoros.

Rodríguez Padrón destacó que los cortes de energía han generado pérdidas económicas para los comercios, especialmente en productos perecederos como jamones, quesos y otros alimentos que requieren refrigeración constante.

Explicó que las variaciones de temperatura provocadas por la falta de electricidad deterioran la calidad de los productos, representando incluso un riesgo para la salud, por lo que muchos negocios optan por desecharlos.

Detalló que, aunque la merma en inventarios puede parecer mínima —entre un 2 y 3 por ciento—, las afectaciones se extienden también a equipos eléctricos como refrigeradores, aires acondicionados y otros aparatos que resultan dañados por las constantes variaciones de voltaje.

Finalmente, subrayó que es urgente que la CFE refuerce el mantenimiento de sus instalaciones para evitar que continúen los apagones. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable de la energía eléctrica, reduciendo la carga innecesaria para prevenir fallas en el sistema.

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