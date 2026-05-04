Reynosa exige justicia ante víctimas inocentes por violencia

La muerte de personas inocentes en medio de situaciones de riesgo ha comenzado a generar una reacción en distintos sectores de Reynosa, donde la exigencia ya no sólo es de atención, sino de que estos hechos no vuelvan a repetirse.

El médico y empresario, Dr. Gabriel Rosado, cuestionó el término “víctimas colaterales”, al considerar que deshumaniza la tragedia que enfrentan las familias afectadas.

“Ya basta que el gobierno deje de llamarlos víctimas colaterales, puesto que cada una de estas víctimas tiene un nombre, tiene un apellido y deja una familia desgarrada… no es justo para las familias, no es justo para la ciudadanía”, expresó.

Diversos colectivos han manifestado su indignación ante lo ocurrido, al advertir que no se trata de hechos aislados. La presidenta del colectivo 50+1, Olivia Lemus, señaló que los casos se han multiplicado en la región, reflejando una problemática persistente.

“No es solamente Camila, es Fabiola, es Casandra, es Lorenia, es Juan, es Manuel… son muchísimas las víctimas que han padecido esta situación por cuestiones de inseguridad en nuestra ciudad”, afirmó.

El llamado también estuvo acompañado de una crítica social, en la que se exhortó a la ciudadanía a unirse en una sola voz para exigir paz y justicia, al considerar que la participación colectiva es clave ante el contexto actual.

“Creo que así deberíamos de unirnos todos… también es importante que podamos tener empatía y que el privilegio no nos nuble… cualquiera podemos ser víctimas en cualquier momento”, agregó Lemus.

En este contexto, el gobierno de Estados Unidos emitió recientemente una advertencia a sus ciudadanos y personal consular para evitar viajar a Reynosa, debido al riesgo de ser víctimas colaterales de la violencia, escenario que el caso de Camila evidencia.

Ante ello, empresarios locales han comenzado a pronunciarse, solicitando un replanteamiento en la estrategia de seguridad en México, al considerar que la situación impacta no sólo a la ciudadanía, sino también al desarrollo económico de la región.

“Yo creo que sí hay que replantear el esquema de seguridad porque obviamente no ha funcionado… tenemos problemas tan serios como el número de vehículos sin placas… es una patente para la impunidad”, concluyó el Dr. Rosado.

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