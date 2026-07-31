Durante el operativo, las brigadas permanentes de descacharrización lograron recolectar cerca de 30 toneladas de objetos en desuso

Inicio / Tamaulipas / Encabeza Beto Granados jornada de limpieza en Matamoros

Como parte de los compromisos para mantener un entorno más saludable, limpio y seguro para las familias matamorenses, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Beto Granados desplegó una intensa jornada de limpieza, descacharrización y mantenimiento de áreas públicas en el Fraccionamiento Los Presidentes.

Durante el operativo, las brigadas permanentes de descacharrización lograron recolectar cerca de 30 toneladas de objetos en desuso, una labor que contó con la activa colaboración y participación de los vecinos del sector.

Esta estrategia de eliminación de cacharros es fundamental para erradicar los criaderos del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, reduciendo riesgos de salud pública y mejorando la imagen urbana del sector.

Recuperación de espacios comunitarios

A la par de la recolección de cacharros, personal especializado de la «Cuadrilla Renace» llevó a cabo trabajos integrales de mantenimiento en las áreas verdes del fraccionamiento. Entre las acciones destacan:

Rehabilitación de infraestructura: Reparación y pintura de juegos infantiles y módulos deportivos.

Mantenimiento general: Limpieza, desmonte y adecuación de las canchas y sus alrededores.

Con la recuperación de estos espacios, el Ayuntamiento busca consolidar entornos seguros y dignos donde niñas, niños y familias completas puedan convivir, ejercitarse y realizar actividades recreativas en un ambiente sano.