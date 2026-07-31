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Encabeza Beto Granados jornada de limpieza en Matamoros
Durante el operativo, las brigadas permanentes de descacharrización lograron recolectar cerca de 30 toneladas de objetos en desuso
Por Carlos Nava | 31 Julio 2026
Como parte de los compromisos para mantener un entorno más saludable, limpio y seguro para las familias matamorenses, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Beto Granados desplegó una intensa jornada de limpieza, descacharrización y mantenimiento de áreas públicas en el Fraccionamiento Los Presidentes.
Durante el operativo, las brigadas permanentes de descacharrización lograron recolectar cerca de 30 toneladas de objetos en desuso, una labor que contó con la activa colaboración y participación de los vecinos del sector.
Esta estrategia de eliminación de cacharros es fundamental para erradicar los criaderos del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, reduciendo riesgos de salud pública y mejorando la imagen urbana del sector.
Recuperación de espacios comunitarios
A la par de la recolección de cacharros, personal especializado de la «Cuadrilla Renace» llevó a cabo trabajos integrales de mantenimiento en las áreas verdes del fraccionamiento. Entre las acciones destacan:
Rehabilitación de infraestructura: Reparación y pintura de juegos infantiles y módulos deportivos.
Mantenimiento general: Limpieza, desmonte y adecuación de las canchas y sus alrededores.
Con la recuperación de estos espacios, el Ayuntamiento busca consolidar entornos seguros y dignos donde niñas, niños y familias completas puedan convivir, ejercitarse y realizar actividades recreativas en un ambiente sano.
"Mantenemos de manera permanente las acciones de limpieza, recuperación de espacios públicos y participación ciudadana para seguir construyendo un Matamoros más limpio y en mejores condiciones para todos", reafirmaron autoridades municipales.
El Gobierno de Matamoros reiteró que estas brigadas continuarán recorriendo de forma permanente las distintas colonias del municipio para garantizar un desarrollo urbano ordenado y proteger el bienestar de la ciudadanía.