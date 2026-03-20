Encabeza Conagua jornada de limpieza en el río La Silla

En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) encabezó una masiva jornada de limpieza en el Río La Silla, logrando recolectar más de 10 toneladas de residuos sólidos en un esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno.

La actividad tuvo lugar en la intersección de la calle Sauce y Los Pinos, en la colonia Chula Vista. En este punto, se congregaron más de 246 voluntarios, incluyendo estudiantes, personal operativo de diversas dependencias y ciudadanos, quienes trabajaron activamente en el cauce y las zonas aledañas para restaurar este ecosistema urbano.

Alianza por el medio ambiente

La iniciativa fue coordinada por el Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB) de la Conagua, en colaboración con el municipio de Guadalupe, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, además de las secciones 21 y 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Un llamado a la acción local

Durante el evento, el Director General del OCRB, Luis Carlos Alatorre Cejudo, destacó que estas acciones responden al llamado global para acelerar la gestión sostenible del recurso hídrico.