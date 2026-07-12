El hallazgo fue realizado por el colectivo Amor por los Desaparecidos junto con autoridades que participaron en las jornadas de localización

Inicio / Tamaulipas / Encuentran restos óseos en operativo de búsqueda en Tamaulipas

Las jornadas de búsqueda que el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas retomó la semana pasada en el municipio de Miguel Alemán dieron como resultado la localización de restos óseos humanos que, de manera preliminar, corresponderían a una sola persona.

La presidenta del colectivo, Edith González Treviño, informó que el hallazgo se realizó durante un operativo coordinado con la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Guardia Nacional.

Hallazgo fue posible gracias a reportes ciudadanos

La activista destacó que las labores de búsqueda continúan gracias a información proporcionada de manera anónima por ciudadanos, cuyos reportes han permitido dirigir los recorridos hacia zonas donde existen indicios de posibles inhumaciones clandestinas.

Durante la jornada, los restos óseos fueron localizados sobre la superficie del terreno, junto con diversas prendas de vestir que podrían contribuir al proceso de identificación de la víctima.

Colectivo pide a familias revisar las prendas localizadas

El caso fue registrado por la organización como el hallazgo positivo número 29 dentro de sus jornadas de búsqueda.

El colectivo hizo un llamado a las familias de personas desaparecidas para que, en caso de reconocer alguna de las prendas encontradas, acudan ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas a solicitar las confrontas correspondientes, con el fin de avanzar en la identificación de los restos.