Enfermería mantiene alta demanda laboral en sector salud

Actualmente, enfermería mantiene una alta demanda laboral, pero uno de los pendientes continúa siendo mejorar las condiciones salariales

El personal de enfermería enfrenta actualmente nuevos desafíos dentro del sector salud, donde la actualización constante, la búsqueda de mejores oportunidades laborales y la mejora en las condiciones económicas forman parte de los principales retos de esta profesión.

Nelly Mae García, jefa de enfermeras del IMSS en Reynosa, explicó que uno de los mayores compromisos de quienes ejercen esta área es mantenerse preparados ante los avances médicos y las nuevas herramientas que surgen diariamente para mejorar la atención de los pacientes.

Señaló que la capacitación permanente se ha convertido en una necesidad para que el personal de enfermería pueda mantenerse a la vanguardia y responder a las exigencias actuales del sistema de salud.

Amplio campo laboral para los profesionales de enfermería

La especialista destacó que, aunque existen diversas oportunidades laborales para quienes estudian esta profesión, como hospitales públicos y privados, maquiladoras, instituciones educativas y otros sectores, ingresar al sistema de gobierno continúa representando un reto para muchos trabajadores.

Indicó que actualmente enfermería mantiene una alta demanda laboral, pero uno de los pendientes continúa siendo mejorar las condiciones salariales, debido a que las percepciones económicas no siempre corresponden con la responsabilidad y preparación que requiere esta labor.

García reconoció que, más allá del aspecto económico, muchas personas eligen esta profesión por la vocación de servicio y por el compromiso de acompañar a los pacientes durante sus procesos de recuperación.

Vocación de servicio sigue siendo fundamental

"Los retos hoy en día es estar actualizadas en los últimos avances que enfermería tiene cada día y tratamos de estar siempre a la vanguardia. Afortunadamente, también enfermería tiene un gran campo de trabajo en maquiladoras, hospitales privados, de gobierno; entonces hay un gran campo para enfermería", expresó.

Añadió que, aunque actualmente es una profesión con oportunidades laborales y puede ser bien remunerada, todavía existe una diferencia con otras categorías médicas, por lo que consideró necesario continuar trabajando para lograr mejores condiciones para quienes forman parte de este sector.