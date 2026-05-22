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Tamaulipas

Reconoce Tamaulipas labor de profesionales de la enfermería

Gobernador Américo Villarreal encabeza ceremonia de entrega de reconocimientos a profesionales del sector, destacando su trayectoria, dedicación y compromiso

  • 22
  • Mayo
    2026

En el marco del Día Internacional de la Enfermería 2026, bajo el lema "Nuestras enfermeras, nuestro futuro: las enfermeras empoderadas salvan vidas", el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a profesionales del sector, destacando su trayectoria, dedicación y compromiso inquebrantable con la salud de las familias tamaulipecas.

Durante su mensaje, el mandatario estatal hizo eco del posicionamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al subrayar que la enfermería representa a los mejores perfiles de nuestro país.

"El trabajo que realizan es extraordinario; queremos que sean el centro de los programas de salud y de transformación", afirmó Villarreal Anaya, enfatizando que, por encima de cualquier avance, no hay nada más valioso que el humanismo que caracteriza a este gremio.

El gobernador resaltó el papel estratégico que desempeñan las y los enfermeros en la prevención primaria y secundaria, siendo ellos quienes llevan el bienestar directamente a la sociedad mediante iniciativas como "Escuela Saludable" y las visitas "Casa por Casa".

Asimismo, destacó que este esfuerzo humano está respaldado por una infraestructura hospitalaria moderna, digna y equipada, diseñada para facilitar una atención de mayor calidad.

Al abordar el futuro de la medicina, Villarreal Anaya señaló que el sector atraviesa una etapa de cambios acelerados con la incorporación de la inteligencia artificial.

Explicó que áreas altamente tecnificadas, como la radiología interpretativa, verán una transformación radical donde las máquinas superarán la capacidad humana de diagnóstico y evaluación de imágenes.

Sin embargo, el mandatario fue enfático al declarar que, a pesar de los avances tecnológicos que marcarán los próximos cinco años, existe una profesión que jamás podrá ser sustituida por algoritmos: la enfermería.

"La capacidad de cuidado, la empatía y el juicio clínico humano son el corazón de la atención médica", concluyó, reafirmando su respaldo a quienes, con su labor diaria, garantizan una mejor calidad de vida para la sociedad.


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