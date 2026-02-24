Aplica IMSS Nuevo León 74 mil vacunas contra sarampión

El personal de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León aplicó 74 mil dosis contra el sarampión durante la jornada intensiva de vacunación realizada el sábado 21 y domingo 22 de febrero.

La estrategia fue posible gracias a la instalación de módulos de vacunación, de 8:00 a 20:00 horas, en unidades médicas, administrativas y sociales del Instituto en la entidad.

Módulos drive thru y peatonales

El IMSS habilitó puntos estratégicos para facilitar el acceso a la población. La Unidad de Medicina Física y Rehabilitación (UMFyR) No. 1, el Centro de Seguridad Social (CSS) No. 1 y la Subdelegación No. 4 operaron en modalidad drive thru, mientras que la Guardería No. 2 brindó atención de manera peatonal.

Asimismo, todas las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), Hospitales Generales de Zona (HGZ), Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) y Unidades de Medicina Familiar (UMF) del Instituto en el estado instalaron módulos para la población abierta.

Alta respuesta en el Estadio Universitario

Uno de los puntos con mayor afluencia fue el módulo drive thru colocado en el Estadio Universitario, donde la ciudadanía aprovechó la facilidad para inmunizarse contra el sarampión.

Con estas acciones, el IMSS acumula 346 mil dosis aplicadas en Nuevo León en lo que va de 2026.

El Instituto informó que mantendrá las jornadas de vacunación de manera permanente los siete días de la semana, en un horario de 8:00 a 20:00 horas, con el objetivo de ampliar la cobertura y proteger a la población.

