Tamaulipas gestiona reactivar regularización de autos 'chocolate'

El sistema estatal exige que el cambio se certifique ante notario público; de lo contrario, el Gobierno de Tamaulipas no registra el nuevo propietario

El director de Oficinas Fiscales en Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza, confirmó que el Gobierno del Estado impulsa gestiones ante la Federación para reactivar el programa de regularización de vehículos extranjeros.

La meta es que las condiciones sean similares a las del decreto anterior y así incorporar las cerca de 230 mil unidades que quedaron pendientes en la entidad.

En el esquema que concluyó el 31 de diciembre de 2025, se regularizaron alrededor de 586 mil vehículos en Tamaulipas, con una recaudación superior a 1,118 millones de pesos destinados a pavimentación municipal.

Alerta por fraudes cibernéticos

Olán Mendoza advirtió sobre una ola de páginas falsas, principalmente en Facebook, que ofrecen “agilizar” la regularización sin acudir a la dependencia.

Recordó que los trámites vehiculares únicamente se realizan de forma presencial en los módulos REPUVE y en Oficinas Fiscales, previo registro en el portal oficial. “No se dejen sorprender por gestores, intermediarios o asociaciones que prometen altas o inscripciones; cualquier pago fuera de la línea de captura del SAT es un engaño”.

¿Se pueden vender los autos ya regularizados?

El funcionario reiteró que los vehículos legalizados bajo el decreto no pueden venderse de manera informal.

El beneficio fue personal e intransferible: si la unidad se involucra en un accidente o delito, la responsabilidad legal recae en quien aparece como propietario en REPUVE.

Para transferirlo, el sistema estatal exige que el cambio se certifique ante notario público; de lo contrario, el Gobierno de Tamaulipas no registra el nuevo propietario.

Situación actual: decreto concluido y nueva importación

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el programa de regularización concluyó el 31 de diciembre de 2025 y no existe prórroga ni trámites pendientes.

A partir del 1 de enero de 2026, la única vía legal para internar vehículos usados es la Importación Definitiva por aduana, con requisitos más estrictos y costos que oscilan entre 26 mil y 33 mil pesos, dependiendo de la unidad.

Requisitos para regularizar un vehículo extranjero bajo el decreto concluido

Estos requisitos aplicaron hasta el 31 de diciembre de 2025 y sirven de referencia para quienes esperan una eventual reactivación del programa.