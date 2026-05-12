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Coahuila

Exigen explicación de SIMAS sobre falta de agua en Torreón

Antonio Attolini llamó a comparecer al gerente general de SIMAS Torreón, Roberto Escalante, para explicar el estado que guarda la infraestructura hídrica

  • 12
  • Mayo
    2026

Antonio Attolini Murra presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer al gerente general de SIMAS Torreón, Roberto Escalante González, a fin de que explique el estado que guarda la infraestructura hídrica de la ciudad y el uso de recursos públicos del organismo operador.  

El legislador recordó que la propuesta presentada en tribuna busca que el gerente de SIMAS informe detalladamente sobre el estado físico y operativo de pozos, bombas, cárcamos y tanques de almacenamiento, así como sobre las bitácoras de mantenimiento y el uso de recursos públicos destinados a infraestructura hidráulica.  

El punto de acuerdo fue presentado luego de las protestas registradas en colonias de Torreón por la falta de agua, particularmente en la colonia Vicente Guerrero, donde vecinos bloquearon vialidades para exigir solución al desabasto.

agua archivo

Asimismo, Attolini advirtió que la situación es todavía más grave al considerar que, según datos incluidos en la proposición, SIMAS Torreón destina más del 84 por ciento de sus recursos disponibles al gasto corriente y pensiones, mientras únicamente el 15.22 por ciento del presupuesto anual se destina a inversión pública y gasto de capital.  

“Estamos hablando del organismo responsable del derecho humano al agua en Torreón. No puede haber opacidad, negligencia y silencio institucional mientras la gente abre la llave y no sale una gota”, afirmó.

Luego de su ponencia, el legislador lamentó que su petición fuera rechazada por la mayoría en el Congreso del estado, ante el voto en contra de diputados de la alianza.


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